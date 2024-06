Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Kumulative Finanzierung erreicht etwa 42,6 Mio. US-Dollar seit der Unternehmensgründung und bestätigt die Position von Nota AI als Koreas führender Innovator für KI auf Endgeräten- Vorbereitungen für den Börsengang im Jahr 2025 laufen mit starker Unterstützung des Lead Underwriters- Unterstützung durch globale KI-Halbleiter-CVC-Gesellschaft und führendes KI-Halbleiterunternehmen als strategische InvestorenNota AI, ein führendes südkoreanisches Startup-Unternehmen, das sich auf KI-Optimierung und Leichtbautechnologien spezialisiert hat, hat in seiner Serie-C-Finanzierungsrunde erfolgreich 19,9 Mio. US-Dollar (25,8 Mrd. KRW) aufgenommen. Damit beläuft sich die Gesamtinvestition seit der Gründung auf rund 42,6 Mio. US-Dollar (53,2 Mrd. KRW). Angeführt wurde die Runde von STIC Ventures und LB Investment, mit neuen Investitionen von STIC Ventures, Korea Development Bank und Mirae Asset Securities. Die bestehenden Investoren Stonebridge Ventures, LB Investment, InterVest und DS Investment Partners haben ebenfalls zusätzliche Mittel bereitgestellt, während eine wichtige KI-Halbleiter-CVC-Firma als strategischer Investor beteiligt ist.Nota AI wurde 2015 gegründet und hat sich auf generative KI-Technologien für die Edge und auf Endgeräten spezialisiert. Das Potenzial wurde schon früh erkannt, als Naver D2SF erste Investitionen tätigte. Seitdem hat Nota AI seinen Kundenstamm sowohl im Inland als auch international schnell erweitert und sich kontinuierliche Investitionen von Stonebridge Ventures und LB Investment gesichert.Mit dieser neuen Finanzierung plant Nota AI, aktiv hochqualifizierte Fachkräfte für die KI-Optimierung zu rekrutieren und die Zusammenarbeit mit globalen KI-Halbleiterunternehmen auszubauen, um sein Geschäft zu erweitern. Nota AI hat bereits bedeutende Verträge zur Bereitstellung generativer KI-Optimierungstechnologie für führende KI-Halbleiterfirmen abgeschlossen.In Zukunft möchte Nota AI seine leistungsstarke generative KI-Modelloptimierungstechnologie auf verschiedene Branchen wie Robotik und Mobilität erweitern, um breitere Anwendungen generativer KI im täglichen Leben zu ermöglichen. Darüber hinaus plant Nota AI, die Zusammenarbeit mit strategischen Investoren im Bereich der KI-Optimierungstechnologie zu verstärken, um KI-Halbleiter zu entwickeln.Nota AI wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres den Börsengang beantragen. Dabei wird Mirae Asset Securities als Lead Underwriter fungieren und durch eine solide Vorbereitung beste Voraussetzungen für eine stabile Notierung schaffen. Mirae Asset Securities, das sich an dieser Investitionsrunde beteiligte, setzt hohe Erwartungen an den erfolgreichen Börsengang von Nota AI.Myungsu Chae, CEO bei Nota AI, erklärt: "Unser Umsatz in der ersten Jahreshälfte wird voraussichtlich den Gesamtumsatz von 2023 übersteigen, und wir erwarten für 2024 einen Umsatzanstieg von 300 % im Vergleich zum Vorjahr. Mit dieser Investition werden wir aktiv strategische Kooperationen mit Partnern verfolgen und unser Geschäft in Übersee ausbauen, um uns als globaler Marktführer im Bereich der geräteseitigen KI zu etablieren."Jae Won Do (https://www.linkedin.com/in/jaewondo/overlay/about-this-profile/), Director bei STIC Ventures, der diese Investitionsrunde leitete, kommentiert: "Nota AI wird als ein Unternehmen bewertet, das evolvierenden und hochentwickelten KI-Modellen über verschiedene Geräte hinweg zur Popularität verhelfen kann. Wir gehen davon aus, dass Nota AI neben großen Technologieunternehmen wie NVIDIA und ARM eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung von geräteseitiger KI spielen wird."Die Plattform von Nota AI, "NetsPresso", optimiert KI-Modelle für die Kompatibilität mit Endgeräten, sodass KI-Modelle direkt auf dem Gerät ausgeführt werden können. Nota AI hat offizielle Partnerschaften mit globalen Technologieunternehmen wie NVIDIA, ARM, Intel, STMicroelectronics und Renesas geschlossen und arbeitet eng mit ihnen zusammen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2441366/Nota_AI__Leading_AI_Optimization_Company_Secures__19_9_Million.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nota-ai-ein-fuhrendes-unternehmen-fur-ki-optimierung-erhalt-19-9-mio-us-dollar-in-serie-c-finanzierungsrunde-fur-die-entwicklung-von-gerateseitiger-generativer-ki-302175078.htmlPressekontakt:Soyeon Lim,seyeon.lim@nota.aiOriginal-Content von: Nota AI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175182/5803766