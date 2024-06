Berlin (ots) -- 64 Prozent der Deutschen haben eine Sommerromanze erlebt oder hätten gerne eine- Annähernd jeder Zweite verspürt Glücksgefühle bei Fitness- und Wellness-Aktivitäten- 65 Prozent der Befragten würden neue Fitnessaktivitäten ohne langfristige Verpflichtungen ausprobieren*Eine aktuelle Umfrage des Fitnessunternehmens Peloton zeigt, dass regelmäßige sportliche Aktivität die Ausschüttung von Glücksbotenstoffen anregen kann, die stark genug sind, um mit den Gefühlen einer Sommerromanze zu konkurrieren. 64 Prozent der Deutschen haben bereits eine Sommerromanze erlebt oder hätten gerne eine. Annähernd jeder Zweite verspürt Glücksgefühle bei Fitness- und Wellness-Aktivitäten, was zeigt, dass Bewegung und Wohlbefinden eng miteinander verknüpft sind. Zudem würden 65 Prozent der Befragten neue Fitnessaktivitäten ohne langfristige Verpflichtungen ausprobieren.Interessanterweise erleben 48 Prozent der Befragten durch Fitness- und Wellness-Aktivitäten Glücksgefühle. Sommerromanzen zeichnen sich für die Deutschen vor allem durch Glücksgefühle (52 %), Leidenschaft (40 %) und Unverbindlichkeit (18 %) aus. Bemerkenswert ist, dass 46 Prozent ein Sport- oder Fitnesstraining ausprobieren würden, wenn es ihnen die gleichen Schmetterlinge im Bauch wie ein Sommerflirt bescheren könnte - unabhängig davon, ob sie ledig oder verheiratet sind.Fitness und Glücksgefühle: Die Wissenschaft dahinter"Ein Training ist nicht nur körperlich anregend, sondern kann auch eine Quelle emotionaler Belebung sein, ähnlich dem Reiz eines Sommerflirts", erklärt Marie Beaupain, Psychologin und Neurowissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo). Forschungsergebnisse zeigen, dass die Freisetzung von Glückshormonen und -botenstoffen wie Endorphine und Dopamin während des Trainings dieselben Gehirnregionen und -netzwerke aktiviert, die auch beim Erleben von romantischen Gefühlen beteiligt sind. Die Freiheit und Flexibilität, die ohne langfristige Verpflichtungen einhergehen, machen Sommerflirts besonders reizvoll. Diese Unverbindlichkeit erlaubt es, neue Erfahrungen unbeschwert zu genießen und kann somit das emotionale Wohlbefinden steigern."Flexibles Training mit Peloton Rental: Freiheit und MotivationUm diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, hat Peloton das Angebot Peloton Rental entwickelt. Es ermöglicht, das Peloton Bike und Bike+ für einen monatlichen Festpreis** zu mieten, ohne langfristige Bindung. Mitglieder erhalten Zugang zu einem umfassenden Angebot an Live- und On-Demand-Kursen, unterstützt von den besten Trainer:innen der Branche. Diese flexible Lösung motiviert dazu, neue Fitnessaktivitäten auszuprobieren und dabei das emotionale Hochgefühl und die Freude eines Sommerflirts zu erleben - ganz ohne den Stress einer langfristigen Verpflichtung.Ganzheitliches Workout: Körperliche und emotionale VorteileDr. Charlotte Weidenbach, Ärztin und Trainerin bei Peloton, beschreibt die Vorteile des Trainings: "Das Training mit Peloton bietet nicht nur körperliche Vorteile, sondern fördert auch das emotionale Wohlbefinden. Unsere Mitglieder schätzen die Freiheit und Flexibilität, die Peloton Rental bietet. Sie können verschiedene Workouts ausprobieren und ihre persönlichen Favoriten finden, ähnlich wie bei einem Sommerflirt. Die Vielfalt an Kursintensitäten und Musikrichtungen, die von unterschiedlichen Trainer:innen angeboten werden, sorgt dafür, dass für jeden etwas dabei ist und man je nach Stimmung immer wieder Neues entdecken kann. Diese Kombination aus Live- und On-Demand-Kursen garantiert kontinuierliche Motivation und Vielfalt, wodurch das Training aufregend und unbeschwert bleibt."Marie Beaupain ergänzt: "Die Aktivierung von Belohnungs- und Motivationsnetzwerken in unserem Gehirn und die Ausschüttung von Endorphinen und Dopamin führen zu Glücksgefühlen, die eine Schlüsselrolle bei unserem emotionalen Wohlbefinden spielen. Bei einem Sommerflirt werden diese Netzwerke durch neue, aufregende Erlebnisse und soziale Interaktionen aktiviert. Ähnlich kann ein intensives Fitnesstraining unser Belohnungs- und Motivationssystem durch körperliche Anstrengung und das Erreichen persönlicher Fitnessziele aktivieren, was zu einem Gefühl von Euphorie und Zufriedenheit führt."Weitere Informationen unter https://www.onepeloton.de/bike/rentals .Für weitere Informationen und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an: pelotongermany@zenogroup.comHintergrund zur Umfrage: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von Peloton, an der 2.018 Personen zwischen dem 21. und 23.05.2024 teilgenommen haben. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Die umfassenden Ergebnisse der Peloton-Studie können unter pelotongermany@zenogroup.com angefragt werden.*Top-2-Box Werte: Stimme voll und ganz zu + Stimme zu**Peloton Rental - Eine monatliche Gebühr. Jederzeit kündbar. Peloton Bike: 99 EUR/Monat für das Peloton Bike inklusive Peloton Rental Mitgliedschaft und Bike-Schuhen. 200 EUR einmalige Liefer- und Aufbaukosten. Peloton Bike+: 129 EUR/Monat für das Peloton Bike+ inklusive Peloton Rental Mitgliedschaft und Bike-Schuhen. 200 EUR einmalige Liefer- und Aufbaukosten.> Zur ausführlichen Pressemappe inkl. Bildmaterial HIER < (https://drive.google.com.mcas.ms/drive/folders/1AJ3edFOsWSB52tZ0DTeD6iBqIHNaK6D_)Über PelotonPeloton (NASDAQ: PTON) bietet seinen Mitgliedern fachkundige Anleitung und erstklassige Inhalte und schafft so für alle Sportinteressierten effektive und unterhaltsame Trainingserfahrungen, überall und unabhängig vom individuellen Fitnesslevel. Ob Zuhause, im Freien, auf Reisen oder im Fitnessstudio, Peloton vereint mitreißende Kurse, modernste Technologie, hochwertige Trainingsgeräte sowie die vielseitige Peloton App, um das Peloton-Erlebnis - mit oder ohne Geräte - individuell anzupassen. 2012 gegründet, mit Hauptsitz in New York City, hat Peloton Millionen von Mitgliedern in den USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Australien und Österreich. Weitere Informationen sind unter www.onepeloton.de zu finden.Pressekontakt:Kontakt bei Peloton:Nicola Heldt: nicola.heldt@onepeloton.comAgentur Kontakt für Peloton:Sylvi Burkhardt: pelotongermany@zenogroup.comMobil: +49 (0)173 1732 933Original-Content von: Peloton Interactive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148075/5803798