Vorbilder für die nachhaltige Wahrnehmung publizistischer Verantwortung gesucht: Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) schreibt gemeinsam mit einigen Mitstiftern aus dem Nachhaltigkeitspakt Medien (https://www.blm.de/de/wir-foerdern/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitspakt_medien.cfm) zum zweiten Mal den Nachhaltigkeitspreis Medien aus. Vergeben wird der Award dieses Jahr an ein herausragendes Programmangebot oder eine Programmaktion von Akteuren aus der deutschen Medienbranche, die sich ab sofort bewerben können. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2024. Zur Ausschreibung geht es hier (http://www.blm.de/nachhaltigkeitspreis).Mit dem Bayerischen Rundfunk, HIGH VIEW, ProSiebenSat.1, rfo Regional Fernsehen Oberbayern und RTLZWEI beteiligen sich fünf Mitstifter aus dem Nachhaltigkeitspakt Medien an der Preisvergabe, die sich nach der deutschlandweiten Öffnung des Paktes an alle Medienakteure in Deutschland richtet.Der Nachhaltigkeitspakt steht unter dem Motto "Nachhaltigkeit leben, publizistische Verantwortung wahrnehmen!". Darum geht es laut BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege 2024 auch beim Nachhaltigkeitspreis. "Wir wollen ein konkretes Programmangebot oder eine Programmaktion mit Vorbildcharakter auszeichnen. In Zeiten, in denen das Medienvertrauen und damit auch das Demokratievertrauen durch Desinformation und Meinungsmanipulation erschüttert wird, ist die Wahrnehmung publizistischer Verantwortung umso wichtiger. Wir freuen uns, wenn der Preis andere Akteure dazu anregt, nachhaltige Programmangebote zu entwickeln."Zur Preis-Jury gehören: Prof. Dr. Markus Beckmann (FAU Erlangen), Christian Fikentscher (ProSiebenSat.1 Media SE), Nicole Glatzmeier (RTLZWEI), Dr. Thorsten Schmiege (BLM), Alexander Trauttmansdorff (HIGHVIEW) und Dr. Katja Wildermuth (Bayerischer Rundfunk).Das Gewinner-Projekt bekommt einen symbolischen Geldpreis in Höhe von 1.000 Euro. Den Award überreicht die Schirmherrin des Paktes, Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner, im Rahmen der Medientage München am 25. Oktober 2024.