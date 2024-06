HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,20 Euro belassen. Der Fahrplan sei vorgestellt worden, um die neuen Umsatzziele für das Jahr 2028 zu erfüllen, die Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein Fazit: Der Diagostikkonzern erwarte ein solides und gut diversifiziertes Wachstum./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

