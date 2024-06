Am 16. Juni 2024 feiert YOOZOO GAMES sein 15-jähriges Bestehen mit dem 8. jährlichen "616 Youth Day" unter dem Motto "The Wonder of Youth". YOOZOO GAMES leistete Pionierarbeit mit einem globalen Live-Stream-Erlebnis und übertrug die 8. jährlichen "616 Youth Day"-Feierlichkeiten zum ersten Mal für ein weltweites Publikum. Dieses fünfstündige Event brach alle bisherigen Maßstäbe und erzielte eine beispiellose Reichweite und eine rekordverdächtige Dauer.

Seit der Markteinführung des erfolgreichen RPG-Spiels Dynasty Origins 2015: Conquest hat YOOZOO GAMES fünf Spiele der "Junior Game Series" auf den Markt gebracht. Von einem sensationellen Hit zu einer vielfältigen Produktpalette hat sich "Youth" zu einem Markenzeichen von YOOZOO GAMES entwickelt. Der jugendliche Geist der Drang, Träume zu verfolgen und die Leidenschaft, sie zu verwirklichen spiegelt perfekt die Kernwerte von YOOZOO GAMES wider.

Der 2024 616 Youth Day ist ein Meilenstein für YOOZOO GAMES, da die Feierlichkeiten zum ersten Mal über einen globalen Livestream veranstaltet werden und Spieler aus allen Spielserien von YOOZOO GAMES miteinbezogen werden. Während der Veranstaltung enthüllte YOOZOO GAMES sein erstes KI-Playmate und startete eine Kampagne zur Sammlung kreativer Ideen für "SHE". Außerdem wurden sechs neue Spiele vorgestellt:

N3 Game: Mit einem traditionellen chinesischen Kunststil.

My Three-Body: 2277: Ein Spiel mit einem "retro-futuristischen Sci-Fi"-Thema.

Vice Nation: Ein modernes, urbanes Multiplayer-Online- und Echtzeit-Strategie-Handyspiel.

Codename: PACK: Ein leichtes, lockeres Handyspiel.

Codename: Agame: Ein superleichtes westliches Fantasy-Rollenspiel für zwischendurch.

Codename: SR2: Ein Simulations-Tycoon-Spiel für mehrere Plattformen, entwickelt von Bigpoint

2021 hat YOOZOO GAMES seine Globalisierung mit "Globalized RPG games+" auf die nächste Stufe gehoben. Diese Strategie konzentriert sich auf die Stärkung der Marktsegmente seiner Kernkategorien auf internationaler Ebene und erforscht gleichzeitig kontinuierlich innovative Produkte und Veröffentlichungsmethoden. YOOZOO GAMES ist bestrebt, seinen weltweiten Marktanteil auszubauen und die Grenzen der internationalen Reichweite zu erweitern. Die Einnahmen von YOOZOO GAMES aus dem Auslandsgeschäft übersteigen seit neun Jahren in Folge die Einnahmen auf dem chinesischen Spielemarkt, was die wachsende Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf den internationalen Märkten unterstreicht.

Der 616 Youth Day unterstreicht das Engagement von YOOZOO GAMES für die globale Expansion. YOOZOO GAMES betont, dass 2024 ein Jahr der "Akkumulation und des Durchbruchs" sein wird, in dem das Unternehmen seine langfristigen operativen Vorteile ausbauen will. YOOZOO GAMES beabsichtigt, kontinuierlich Innovation und Integration in Spielgenres zu erforschen, aktiv neue produktive Fähigkeiten zu entwickeln und die tiefe Integration von KI-Technologie und anderen Spitzentechnologien in Spiele zu fördern. Durch die Nutzung von KI für die Entwicklung und den Betrieb von Spielen will YOOZOO GAMES den Spielern weltweit ein vielfältigeres Spielerlebnis bieten und seine Mission "Celebrating Civilization with Technology" erfüllen.

