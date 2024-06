Zürich - An der Schweizer Börse bestimmen einmal mehr die drei Schwergewichte die gesamte Performance. Zwar entwickeln sich die drei am heutigen Dienstag nicht ganz so schlecht wie zum gestrigen Wochenstart. Ihre Kursbewegungen reichen aber aus, um den Leitindex SMI klar auszubremsen. Aber auch den europäischen Pendants geht nach einem starken Wochenstart aktuell etwas der Schnauf aus. Daran dürften nicht zuletzt die anhaltenden politischen Risiken ...

