Kann KI künftig Videoclips erstellen und anschließend direkt vertonen? Google zeigt schon jetzt eine beeindruckende Video-to-Audio-Technik, mit der das bald möglich sein soll. Google hat in einem Blog-Beitrag eine neue KI-Technik präsentiert, mit der sich Videos automatisch mit Sound unterlegen lassen. Alles, was die künstliche Intelligenz dafür benötigt, ist ein Video ohne Ton sowie einen Prompt, was am Ende zu hören sein soll. So ...

