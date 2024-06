DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertags Juneteenth geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.27 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.477,25 -0,0% +12,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.944,00 +0,1% +15,7% Euro-Stoxx-50 4.904,18 +0,5% +8,5% Stoxx-50 4.499,40 +0,3% +9,9% DAX 18.100,24 +0,2% +8,1% FTSE 8.166,88 +0,3% +5,3% CAC 7.605,67 +0,5% +0,8% Nikkei-225 38.482,11 +1,0% +15,0% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 132,34 -0,15 -5,33 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,42 +0,01 -0,15 US-Rendite 10 J. 4,29 +0,01 +0,41

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,37 80,33 +0,0% +0,04 +10,8% Brent/ICE 84,24 84,25 -0,0% -0,01 +10,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,485 34,29 +0,6% +0,20 +7,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.310,41 2.319,10 -0,4% -8,69 +12,0% Silber (Spot) 29,19 29,45 -0,9% -0,26 +22,8% Platin (Spot) 963,08 969,50 -0,7% -6,43 -2,9% Kupfer-Future 4,39 4,45 -1,2% -0,05 +11,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Fehlende frische Impulse dürften für einen verhaltenen Handelsstart an der Wall Street sorgen. Dazu könnte auch beitragen, dass im späteren Tagesverlauf eine ganze Reihe von Auftritten von US-Notenbankern im Terminkalender stehen. Ob sie der Zinsfantasie am Markt eine neue Richtung geben, bleibt abzuwarten. Zuletzt rechnete der Markt im laufenden Jahr weiter mit möglicherweise zwei Zinssenkungen in den USA, obgleich die US-Notenbank jüngst nur eine signalisiert hatte. Und auch von einzelnen Notenbankern waren zuletzt überwiegend eher falkenhafte Kommentare zu hören. Konjunkturseitig dürften insbesondere die Einzelhandelsumsätze im Mai das Zeug zu haben, für frische Impulse zu sorgen.

Lennar büßen vorbörslich rund 3 Prozent ein. Der Hausbauer verzeichnete einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz, enttäuschte aber mit seinem Ausblick. Am Berichtstag erläutert Lennar ihre Geschäftszahlen in einer Analystenrunde.

Philip Morris International büßen 1 Prozent ein. Der Geschäftsbereich, der Zyn-Nikotinbeutel herstellt, hat den Verkauf auf seiner US-Website ausgesetzt. Lokale Behörden in Washington untersuchen, ob das dortige Verkaufsverbot für aromatisierte Produkten eingehalten wurde.

Chegg will ihr Geschäft umstrukturieren und sich wieder auf Studenten als Kernkunden konzentrieren und 441 Mitarbeiter entlassen. Der Kurs schnellt um fast 20 Prozent nach oben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,6% zuvor: 78,4% 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Neue Rekordstände an der Wall Street stützen. Händler sprechen auch von einer Gegenbewegung auf die jüngsten Abschläge in Europa. Dass Marine Le Pen nun ankündigte, mit Präsident Emmanuel Macron zusammenarbeiten zu wollen, falls sie die Wahl gewinne, lindern die Bedenken zumindest etwas. Händler warnen trotzdem, die politischen Risiken seien weiterhin nicht vom Tisch. Auf der Negativseite liegen die Hersteller von Konumgütern des täglichen Bedarfs. Hier verlieren Beiersdorf an ihrem Kapitalmarkttag 1,6 Prozent, laut dem Konzern läuft das Geschäft mit teuren Hautpflegemitteln in China nach wie vor schlecht. Adidas geben weitere 1,3 Prozent ab, der Kurs war bereits am Montag mit Korruptionsvorwürfen in China gefallen. Qiagen gewinnen mit den starken Aussagen vom Kapitalmarkttag zum Wochenauftakt weitere 2,5 Prozent. Deutsche Börse legen um 1,6 Prozent. Im gleichen Maß erholen sich Rheinmetall, noch stärker Renk im SDAX. Renk sind von Kepler auf "Kaufen" hochgestuft worden. Bilfinger gewinnen mit einem höheren Kursziel seitens HSBC 2,7 Prozent. Kering erholen sich um 3 Prozent und Renault um 2,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:12 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0717 -0,1% 1,0726 1,0724 -3,0% EUR/JPY 169,49 +0,1% 169,29 169,27 +8,9% EUR/CHF 0,9514 -0,4% 0,9544 0,9563 +2,5% EUR/GBP 0,8446 -0,0% 0,8450 0,8453 -2,6% USD/JPY 158,14 +0,3% 157,84 157,82 +12,3% GBP/USD 1,2689 -0,1% 1,2694 1,2687 -0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2767 +0,1% 7,2731 7,2715 +2,2% Bitcoin BTC/USD 65.224,34 -2,0% 65.668,62 65.251,24 +49,8%

Der "Aussie" zeigt sich nach dem Zinsentscheid der australischen Notenbank (RBA) nach einer kurzen anfänglich leichten Aufwertung wenig verändert. Wie erwartet habe die RBA ihre Zinsen unverändert gelassen, sagt Commerzbank-Analyst Michael Pfister. Gleichzeitig habe sie betont, dass sie "nichts ausschließt", theoretisch sei also auch eine erneute Zinserhöhung weiter im Bereich des Möglichen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Stützend wirkten Gewinne an der Wall Street mit neuen Rekorden. In Sydney setzte die Zinsentscheidung der australischen Notenbank keinen Impuls. Wie allgemein erwartet, ließen die Notenbanker den Leitzins unverändert, behielten sich aber zugleich alle Möglichkeiten offen. Der Austral-Dollar reagierte darauf mit leichter Stärke. Der Nikkei erholte sich vom sehr schwachen Wochenstart etwas. Leichter Rückenwind kam vom Yen, der wieder leicht zum Dollar nachgab. Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong tendierten nach den durchwachsen ausgefallenen Konjunkturdaten des Vortages uneinheitlich. Marktteilnehmer dort warteten auf neue politischen Stützungsmaßnahmen für die Konjunktur. China werde weitere politische Unterstützung benötigen, um sein BIP-Wachstumsziel von 5 Prozent zu erreichen, so Daiwa. Die Makrodaten für Mai hätten die Bedenken verstärkt. Unter den Einzelwerten wurden vielfach Aktien aus dem Technologiesektor favorisiert - wie erneut an der Wall Street. Hintergrund ist die weiter schwelenden KI-Fantasie. Lenovo legten in Hongkong (Späthandel) um 3,0 Prozent zu, Sunny Optical um 3,1 Prozent. In Tokio gewannen TDK 6,3 und Fijitsu 3,1 Prozent, in Seoul Samsung Electronics 2,2 und SK Hynix 5,2 Prozent. Zijin Mining gaben in Hongkong um 1,3 Prozent nach. Hier drückte die Ankündigung, das Kapital zu erhöhen. Hyundai Motor legten in Seoul um weitere 1,6 Prozent zu, weiter gestützt von Plänen, die indischen Tochter dort an die Börse zu bringen. In Sydney verbilligten sich Beach Energy um 2,2 Prozent, nachdem der Öl- und Gasförderer angekündigt hatte, aus Kostengründen drei Nicht-Kerngeschäftsbereiche zu verkaufen.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt leicht nach unten. Die Entspannung an den Anleihemärkten stützt. Die Zinsdifferenz zwischen französischen und deutschen Benchmarkanleihen weitet sich nicht weiter aus. Die Ankündigung Marine Le Pens im Fall eines Wahlsiegs, mit Präsident Emmanuel Macron zusammenarbeiten zu wollen, ist hierbei hilfreich.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BEIERSDORF

hat die Mittelfristziele auf seinem Kapitalmarkttag bekräftigt. Die bereinigte Marge beim operativen Gewinn EBIT im Consumer-Segment soll weiterhin um 50 Basispunkte pro Jahr steigen. Das Ziel gilt seit dem Kapitalmarkttag 2022.

COMPUGROUP MEDICAL

übernimmt den Spezialisten für digitale Anamnesetools AmbulApps. Das Angebot des 2015 gegründeten Unternehmens umfasst Lösungen im Rahmen der digitalen Patientenaufklärung, bei der Anamnese im Wartezimmer, bei Hausbesuchen, bei der Erstellung von Therapieplänen oder für die Dokumentation von Eingriffen.

OETKER-GRUPPE

ist im abgelaufenen Geschäftsjahr um 6,2 Prozent zum Vorjahr gewachsen. Der Umsatz kletterte auch mit Hilfe von inflationsbedingten Preissteigerungen von 5,8 Milliarden auf 6,9 Milliarden Euro.

MEDIAMARKTSATURN

hat mit der Migros-Gruppe die Übernahme von 20 Melectronics-Märkten in der Schweiz vereinbart. Damit stärkt der Handelskonzern nach eigenen Angaben seine Marktposition in der Schweiz und erweitert sein Standortnetz um attraktive Orte, an denen MediaMarkt bislang nicht vertreten ist.

FISKER

June 18, 2024 07:30 ET (11:30 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

ist zahlungsunfähig. Das sieben Jahre alte Unternehmen aus Kalifornien, das Teslas Erfolg nachahmen wollte, hat rund ein Jahr nach Markteinführung seines ersten Elektroautos Insolvenz angemeldet.

