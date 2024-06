NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihren jüngsten Rekorden haben die US-Börsen am Dienstag nochmals leicht zugelegt. So stieg der Nasdaq 100 in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 19 924 Punkte, ein sechstes Rekordhoch in Folge blieb dem technologielastigen Index zunächst aber verwehrt. Die runde Marke von 20 000 Punkten hatte der Nasdaq 100 am Vortag nur knapp verpasst.

Der Dow Jones Industrial legte am Dienstag um 0,2 Prozent auf 38 866 Punkte zu. Auch der marktbreite S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 5483 Zähler. Er hatte am Vortag ebenfalls einen historischen Höchststand erreicht./bek/jha/

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711