MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Putin-Reise nach Nordkorea:

"Mir bekommt der Krieg wie eine Badekur, äußerte einst der deutsche Generalfeldmarschall von Hindenburg. So ähnlich werden es wohl die Herren Putin und Kim empfinden. Der Russe, weil er sein Land zur kriegerischen Weltmacht geführt hat, der Nordkoreaner, weil er davon in ungeahntem Ausmaß profitiert. Denn Kim Jong Un hat sogar seinen Großvater und Begründer der Familiendynastie überholt: Er steht dem Kreml-Herrscher nicht als Bittsteller gegenüber, sondern ist ein gefragter Waffenlieferant. Der Aggressor in Europa und der Kriegstreiber in Fernost bilden eine kreuzgefährliche Allianz. Neben China hat Nordkorea nun wieder mit Russland, das zeitweise die Verbindung gelockert hatte, einen zweiten festen Verbündeten von globaler Bedeutung. Damit kann die Diktator in Pjöngjang weiter sein darbendes Volk drangsalieren. Und die Nachbarn in der Furcht halten, dass über die nordkoreanische Grenze nicht nur Mist-Ballons, sondern Raketenwaffen geflogen kommen."/yyzz/DP/ngu