NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Gea von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 52 Euro angehoben. Die Anleger sollten die Aktien "melken", schrieb Analyst Rizk Maidi in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie in Anspielung an die Molkereitechnik der Düsseldorfer. Kurzfristig dürfte ein günstigeres Umfeld bei Zinsen und Milchpreisen die Auftragslage ankurbeln. Längerfristig sieht Maidi Potenzial bei der Profitabilität. Die Aktien des Anlagenbauers seien jedenfalls zu günstig, so der Experte./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 13:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2024 / 19:00 / ET

DE0006602006