Frankfurt am Main (ots) -Künstliche Intelligenz (KI) verbessert die Effizienz, Entscheidungsfindung und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Im Rahmen ihres aktuellen Arbeitsmarktbarometer für das 3. Quartal befragte die ManpowerGroup 1.050 deutsche Unternehmen zur Nutzung künstlicher Intelligenz und den damit verbundenen Herausforderungen. Fast die Hälfte (39 Prozent) der Unternehmen hierzulande verwenden bereits KI, jedoch liegt Deutschland im internationalen Vergleich zurück. Hohe Kosten, Datenschutzbedenken und der Mangel an Mitarbeitenden mit KI-Kenntnissen sind für Unternehmen die größten Hürden bei der Einführung von künstlicher Intelligenz.Weltweit haben fast die Hälfte (48 Prozent) der Unternehmen bereits KI eingeführt, einschließlich generativer dialogorientierter KI. "Deutschland ist im internationalen Vergleich hinsichtlich der Anwendung von KI noch etwas verhalten, holte aber zum Vorjahreszeitraum auf. Der Anteil der Unternehmen, die KI nutzen, stieg um 11 Prozent. Viele Unternehmen sind mittlerweile über die Phase der ersten Schritte hinaus und geben eine positive Bewertung. Nicht nur, was die Geschäftsprozesse allgemein angeht, sondern, und das ist für uns als Personaldienstleister interessant, auch ganz konkret in Form von verbesserten Weiterbildungsmöglichkeiten, im Recruiting und Onboarding oder auch im Bereich Mitarbeiterzufriedenheit", sagt Iwona Janas, Country Manager der ManpowerGroup Deutschland. "In den kommenden Monaten werden wir sehen, dass der Zugang zu KI-Tools immer einfacher für die Mitarbeitenden wird und die Adaption sowie die Produktivität steigt. Neue Qualifikationsprofile werden gebraucht und wir begleiten diese Entwicklung gemeinsam mit unseren Kunden."Knapp die Hälfte (48 Prozent) der deutschen Arbeitgeber erwartet in den nächsten zwei Jahren einen Personalzuwachs durch KI und maschinelles Lernen (ML), während 36 Prozent der Unternehmen glauben, dass es keine Auswirkungen auf den Personalbestand geben wird. Nur 12 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit Personalabbau.KI hat positiven Effekt auf Geschäftsentwicklung, Weiterbildung und SchulungenBei der Frage nach den zukünftigen Auswirkungen von KI und ML in ihrem Unternehmen waren sich die Arbeitgeber in Deutschland branchen- und regionsübergreifend mit 68 Prozent einig, dass sich diese Tools positiv auf die Unternehmens-Performance auswirken werden, insbesondere in der Finanz- und Immobilienbranche (78 Prozent) sowie im Bereich Konsumgüter & Dienstleistungen (73 Prozent). Sie sind auch optimistisch über die Auswirkungen auf die Aus- und Weiterbildung (65 Prozent) sowie die Schulung der Arbeitnehmenden (62 Prozent). Der Optimismus in Bezug auf KI variiert laut Einschätzung der Arbeitgebenden allerdings je nach Position: Die leitenden Angestellten (64 Prozent) und das mittlere Management (65 Prozent) seien die optimistischsten und Mitarbeitende in Fertigung/Kundenkontakt (50 Prozent) die am wenigsten optimistischsten.Transformation nicht ohne HürdenBei der Einführung von KI sind für Unternehmen die größten Herausforderungen Datenschutzbedenken, hohe Kosten und der Mangel an Mitarbeitenden mit KI-Kenntnissen. 37 Prozent der Unternehmen haben Bedenken hinsichtlich Datenschutzes und Regulierung, 32 Prozent nennen hohe Investitionskosten und 31 Prozent geben an, dass Mitarbeitende nicht über die nötigen Fähigkeiten verfügen, um KI effektiv zu nutzen.Der Report fragte auch nach der Change-Bereitschaft. Hier gibt nahezu ein Viertel (22 %) der teilnehmenden Unternehmen an, dass die mangelnde Bereitschaft der eigenen Mitarbeitenden, sich auf den Wandel einzulassen eine Hürde bei der Adaption der KI-Technologien ist. Gleichzeitig seien es aber nicht nur diese, sondern auch 19 % der Führungskräfte. "Bei einer so großen, einschneidenden Transformation wie KI darf ein Unternehmen nicht nur auf die eher technologischen oder regulatorischen Bedarfe schauen," betont Janas. "Wir sprechen bei der ManpowerGroup von einer Zeit der,People-First Transition', bei der die Mitarbeitenden inklusive der Führungsteams aktiv einbezogen und während der Umsetzung unterstützt werden müssen, damit alle profitieren."Die Ergebnisse der Zusatzbefragung und des aktuellen ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometers für das 3. Quartal 2024 finden Sie unter:Arbeitsmarktbarometer und Zusatzbefragung "KI in Unternehmen" Q3-2024 (https://www.manpowergroup.de/de/insights/studien-und-research/studien/2024/06/02/23/06/arbeitsmarktbarometer-meos-q3-2024)Die Untersuchung wurde am 30. April 2024 abgeschlossen.Über das ManpowerGroup ArbeitsmarktbarometerBekannt auch als ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS), gibt es das Arbeitsmarktbarometer bereits über 60 Jahren. Die Studie wird im Dreimonats-Rhythmus veröffentlicht und gilt weltweit als wichtiger Indikator zur Einschätzung der zukünftigen Arbeitsmarktentwicklung. Die Studie ist die umfassendste zukunftsorientierte Beschäftigungsumfrage ihrer Art und misst repräsentativ die Erwartungshaltung von Arbeitgebern zur Beschäftigungslage ihres eigenen Unternehmens in Bezug auf das jeweils voraus liegende Quartal. Die Ergebnisse sind aufgeschlüsselt nach Branchen und Regionen und finden weltweit Beachtung bei Ökonomen, Arbeitsmarktexperten und Finanzanalysten.Über die ManpowerGroup DeutschlandMit rund 11.000 Mitarbeitenden zählt die ManpowerGroup zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren die Gesellschaften Manpower, Experis, Talent Solutions sowie spezialisierte Einzelmarken. Die ManpowerGroup ist Pionier der Zeitarbeit und hat das Modell der Arbeitnehmerüberlassung erfunden. Mittlerweile ist das Unternehmen seit 75 Jahren für Bewerber*innen und Unternehmen am Markt aktiv und setzt Branchenstandards. Die ManpowerGroup unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit und stellt umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Managen der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. In Deutschland ist die ManpowerGroup seit 1965 tätig und gehört zu der amerikanischen ManpowerGroup.Weitere Presseunterlagen finden Sie auch im Internet unter https://www.manpowergroup.de oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQF0_Bt7j3KVUwAAAY4SuGg4kiRfw8gKC_K0XLmLV3AymRMNFvJYx148hQYaoiSeNvfYqxz7eONKf9y6d2ERi7_rDDotjWbmjBySXMdRLGjd4hzWs4c_O0xEHbqN2I4rbgabI8U=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmanpowergroup-deutschland%2F), X (https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FManpowerGroupDE), Facebook (https://www.facebook.com/ManpowerDeutschland) und Instagram (https://www.instagram.com/manpowergroup_germany/).Pressekontakt:ManpowerGroup Deutschland GmbH & Co. KGPressestelleDr. Katrin LuzarFrankfurter Straße 60-6865760 EschbornE-Mail: presse@manpower.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56465/5804513