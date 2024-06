Paris (ots/PRNewswire) -Moët & Chandon und Yannick Alléno vereinen ihre Kräfte, um ein einzigartiges Pop-up zu kreieren, das Kreativität, Gastronomie und savoir-fêtefür einen Sommer in Paris vereint - entworfen von Charles de VilmorinMoët & Chandon freut sich, zusammen mit dem Chefkoch Yannick Alléno die Türen zu einer vorübergehenden Feier der französischen Kultur, Mode und Geselligkeit zu öffnen: Moët in Paris by Allénos. Das Restaurant, die Bar und der Veranstaltungsraum im Herzen der Stadt versprechen eine saisonale Soirée mit raffinierten kulinarischen Erlebnissen, die in einem fantastischen Dekor inszeniert werden und einen Hauch des legendären Pariser Flair versprühen.Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier:https://www.multivu.com/players/uk/9275851-moet-in-paris-by-allenos/Angesichts der vielen internationalen Besucher, die im Sommer nach Paris kommen, bietet Moët & Chandon sowohl den Einheimischen als auch den Besuchern einen eleganten, phantasievollen und fröhlichen Treffpunkt, an dem es immer etwas zu feiern gibt - sei es das Wiedersehen mit alten Bekannten oder das Knüpfen neuer Freundschaften.Die Küche wird von Sternekoch Yannick Alléno geleitet, der seit vielen Jahren Botschafter von Moët & Chandon ist. Der langjährige Moët & Chandon-Kellermeister Benoît Gouez ist für die prickelnden Getränke verantwortlich und das fantastische Dekor ist vom einzigartigen Stil des Modedesigners und Illustrators Charles de Vilmorin geprägt. Neben dem französischen savoir-vivre steht auch das französische savoir-fête - oder besser gesagt die Kunst des Feierns - auf dem Programm: Champagner-Happy-Hour, Verkostungsevents, DJ-Sets, Überraschungsauftritte von Prominenten und Live-Musiksessions."Moët in Paris by Allénos verbindet die Großartigkeit unseres gastronomischen Erbes mit dem pulsierenden Geist des modernen Paris", erklärt Yannick Alléno. "Es ist ein Ort, an dem jedes Glas Moët & Chandon nicht nur zum Trinken gehoben wird, sondern wo auch die Handwerkskunst, die Gemeinschaft und die gemeinsame Freude gefeiert wird, die nur eine solch zeitlose Eleganz hervorrufen kann. Wir kreieren nicht nur Mahlzeiten, sondern auch Erinnerungen, die mit dem Herzen der Stadt verwoben sind - jede einzelne so prickelnd und unvergesslich wie dieser Champagner.Als kreativer Kopf der französischen Mode schafft Charles de Vilmorin mit seiner Welt der leuchtenden Farben und bezaubernden Blumen einen ebenso unvergesslichen Rahmen und erweist der Natur, ohne die das Haus nicht existieren könnte, eine subtile Hommage. Ekstatische Gesichter tauchen aus den grafischen Wandmalereien auf, während abstraktes Licht durch die Fenster fällt. Der Raum ist eine spielerische und kreative Blase, die die Besucher sofort in den Genuss des Augenblicks bringt und ihre Verbindung zu anderen Menschen stärkt.PRESSEKONTAKTAnnalisa MaestriMoët & Chandon Globale Öffentlichkeitsarbeit, E-Mail: amaestri@Moëthennessy.com (mailto:amaestri@moethennessy.com);Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2441627/Moet_in_Paris_Allenos.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2441604/Moet_Chandon_Allenos_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/moet-in-paris-by-allenos-302176600.htmlPressekontakt:+33 (0)1 58 97 68 48Original-Content von: Moët & Chandon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63710/5804640