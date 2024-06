FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2945 (2640) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 115 (102) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3140 (3200) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES TELECOM PLUS PRICE TARGET TO 3180 (2950) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVACTA GROUP TO 'HOLD' (SELL) - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JTC PRICE TARGET TO 1175 (1100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH REINITIATES VODAFONE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 140 PENCE - HSBC RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 325 (310) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARGREAVES LANSDOWN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1140 (1035) PENCE - JEFFERIES CUTS SEGRO PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 950 (1042) PENCE - JPMORGAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 6300 (6100) P - 'UNDERWEIGHT'



