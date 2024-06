Die meistgehandelten Produkte: US-Tech weiter hoch im Kurs!

Nach einer leichten Erholung zum Wochenbeginn, startete der Deutsche Leitindex kaum verändert in den Handelstag. Gestern konnte der DAX® dank starker US-Börsen noch Gewinne einfahren, nun fehlen aber neue Impulse.

Auch die positiven Britischen Inflationsdaten, die eine Rückgang hin zur Target-Rate zum ersten mal seit Juli 2021 aufzeigen, bringen keinen neuen Schwung in den Index. Trotzdem scheint sich der DAX® ganz vorsichtig oberhalb der Marke von 18.000 Zählern festzusetzen, nachdem er in der vergangenen Woche noch rund 3,7 Prozent verloren hatte.

Die aktuelle Stärke der US-Börsen, zeigt sich erneut in der Auswahl der beliebtesten Titel der Anleger. So sind nebend den typsichen DAX® Calls und Puts vor allem Tech-Stocks wie NVIDIA, Advanced Micro und Apple zu finden. Besonders NVIDIA (mitlerweile das größte Unternehmen der Welt nach Market Cap), lässt nicht locker und löst weiterhin rege Begeisterung bei den Anlegern aus. Bei den Deutschen Einzelwerten stehen bullische SAP Optionsscheine hoch im Kurs, nachdem Bain & Company veröffentlichte absofort den Cloud Service "SAP S/4HANA Cloud Public Edition" für ihr gesamtes operatives Geschäfft zu nutzen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD51AD 3,57 18110,00 Punkte 18451,812144 Punkte 49,26 Open End DAX® Call HD1ZX4 12,52 18089,00 Punkte 16842,426907 Punkte 13,62 Open End Coinbase Call HD2RPT 7,54 235,95 EUR 159,973265 USD 3,05 Open End Advanced Micro Call HD5RT4 0,25 154,63 EUR 151,618224 USD 68,04 Open End NVIDIA Call HD3757 1,34 135,58 EUR 124,701384 USD 9,29 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.06.24; 09:28 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag SAP SE Call HC9BSQ 0,72 175,33 EUR 180,00 EUR 22,84 18.09.2024 DAX® Put HD5BUH 2 18088,00 Punkte 18100,00 Punkte 108,05 02.07.2024 NVIDIA Call HD5R5X 36,87 135,58 Punkte 102,50 USD 3,51 18.09.2024 Apple Call HC5RQ4 1,85 214,29 Punkte 210,00 USD 11,07 18.12.2024 NVIDIA Call HD406U 45,93 135,58 Punkte 100,00 USD 2,96 19.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.06.24; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDIA Long HD62CE 36,95 135,58 EUR 113,016578 USD 6 Open End NVIDIA Long HD339A 27,89 135,58 EUR 67,816633 USD 2 Open End Apple Long HD2RUU 10,32 214,29 EUR 200,056745 USD 15 Open End NVIDIA Long HD6EW0 12,81 135,58 EUR 120,515556 USD 9 Open End DAX® Long HC3TKM 7,7 18118,50 Punkte 16321,925131 Punkte 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.06.24; 10:04 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!