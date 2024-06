Berlin (ots) -Deutschlands Nachbarn sind reicher. Bundesbürger finden sich beim Geldvermögen pro Kopf nur auf Platz 19 wieder. Ein wesentlicher Grund dafür ist mangelnde Finanzbildung. ONESTY hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, den Menschen in Deutschland das nötige Finanzwissen zu vermitteln. Dafür führt ONESTY-Finanzexperte Stefan Granel regelmäßig kostenfreie Webinare durch.Beim gestrigen ONESTY Online-Training VORSPRUNG zum Thema "KI-, Gold- und Krypto-Boom" ging es um Fragen wie: Welche Anlagestrategie ist in diesen Zeiten sinnvoll? Ist Krypto die Lösung, Gold ein sicherer Hafen oder sollte man doch auf altbewährte Sparanlagen setzen? Und welche Rolle spielen heute Finfluencer? Antworten lieferte ONESTY CEO Stefan Granel im Gespräch mit dem Kapitalmarktexperten Matthias Thiel, Head of Multi Asset and Liquid Alternatives. Das Fazit der Veranstaltung: Gute Finanzbildung und die richtige Anlagestrategie machen die Deutschen reicher. Zugeschaltet waren erneut über 3.000 Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet.Finanztipp vom Testsieger ONESTY: Fondspolicen langfristig am sinnvollsten"Wer langfristig ein Vermögen aufbauen möchte, sollte in Aktien investieren, aber nicht in riskante Einzelaktien, sondern in Aktienfonds oder besser noch in sichere Fondspolicen. Durch den Zinseszinseffekt verstärken sich hier die Renditechancen und zusätzlich ist diese Anlageform steuerlich begünstigt - also bestens geeignet zur Altersvorsorge", meint ONESTY-Finanzexperte Granel. Dass ONESTY beim Thema Altersvorsorge über eine besonders große Expertise verfügt, belegt die Auszeichnung vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023 für die "Beste Altersvorsorgeberatung". Bestnoten erhielt ONESTY auch für das sehr gute Produktangebot und die Aus- & Weiterbildung. Denn ONESTY vermittelt nicht nur Finanzwissen an Verbraucher, sondern bildet Financial Trainer aus, um Deutschland fit für Finanzen zu machen. Mehr über die außergewöhnlichen Karrierechancen bei ONESTY unter https://onesty.de/karriere/"Sicherheit spielt im Portfolio der Deutschen eine zu große Rolle"Garantien in der Altersvorsorge sind teuer und ineffizient. Eine Garantie, dass das eingezahlte Kapital zurückgezahlt wird, führt zu hohen Kosten, die die Renditen erheblich mindern. Langfristige Aktieninvestitionen sind oft rentabler, da die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes über lange Zeiträume gering ist. "Das Thema Sicherheit spielt im durchschnittlichen Portfolio der Deutschen eine viel zu große Rolle. Mittel- und langfristig nimmt man sich mit Produkten wie Festgeld, Garantiefonds oder Anleihen erheblich die Möglichkeit, überhaupt die Inflation auszugleichen und Wertzuwächse zu erzielen. Aktien und Aktienfonds sind dagegen eine gute Chance und sollten viel mehr berücksichtigt werden", empfiehlt Thiel. Im Anschluss an seine Präsentation und das Interview mit Matthias Thiel beantwortete ONESTY CEO Granel knapp eine Stunde lang sämtliche Fragen der Teilnehmenden im Chat.Das nächste ONESTY Online-Training Vorsprung findet am 5. November 2024 statt. Mehr dazu finden Interessierte unter onesty.deÜber die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINERONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023 für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.onesty.dePressekontakt:ONESTY Finance GmbHLieberoser Straße 7, 03046 CottbusMartin RuskeChief Executive Officer (CEO)E-Mail: martin.ruske@onesty.deTel.: +49 355 289 43-112Original-Content von: ONESTY Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170223/5804860