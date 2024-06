DJ MÄRKTE EUROPA/DAX hält sich über der 18.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter mit leichten Verlusten präsentieren sich die europäischen Börsen am Mittwochmittag. Der DAX liegt weiter 0,3 Prozent auf 18.085 Punkte im Minus, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,4 Prozent auf 4.895 Stellen nach. Einen Kurseinbruch erleiden SMA Solar, die nach einer Gewinnwarnung um fast 30 Prozent absacken. Das Geschäft verläuft in ruhigen Bahnen. "Der Feiertag in den USA eröffnet die Gelegenheit, sich auf den Fußballabend vorzubereiten", so ein Marktteilnehmer. In den USA bleiben die Märkte wegen des Feiertags Juneteenth geschlossen.

Nennenswerte Impulse fehlen. Der Euro tritt weitgehend auf der Stelle. Am Anleihenmarkt bleibt es ruhig, die vielbeachtete Zinsdifferenz zwischen französischen und deutschen Benchmarkanleihen zeigt sich wenig verändert.

Marktteilnehmer sprechen von einer gewissen Normalisierung nach den Turbulenzen im Anschluss an die Europawahl. Zugleich sei ein nachhaltiger Befreiungsschlag bei den für den DAX wichtigen Autotiteln aber erst zu erwarten, wenn sich die Lage im Handelsstreit mit China kläre. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist nun Richtung China gereist.

In den Blick rückt mehr und mehr der so genannte große Hexensabbat, der große Terminbörsenverfall am Freitag mit dem Auslaufen der Juni-Futures und Optionen. Als unterstützt gilt der DAX im Bereich 18.000 bis 17.950.

Für Just Eat Takeaway geht es in Amsterdam um 3,1 Prozent nach oben. Der Essensauslieferer kooperiert nun mit Amazon in Deutschland, Österreich und Spanien. Delivery Hero rücken um 2,2 Prozent nach und Hellofresh um 0,4 Prozent.

SMA Solar weiter in der Baisse

Bei SMA Solar weitet sich die Baisse aus, der Kurs fällt um 27,1 Prozent auf 30,26 Euro. Damit hat er sich seit einem Jahr nahezu gedrittelt. Das Unternehmen hat eine Gewinnwarnung ausgegeben und sieht den Jahresumsatz nun bei 1,55 bis 1,70 statt bei 1,95 bis 2,22 Milliarden Euro und den operativen Gewinn zwischen 80 und 130 statt zwischen 220 und 290 Millionen Euro. "Der Green Deal verzögert sich, und darunter leidet auch SMA Solar", meint ein Marktteilnehmer mit Blick auf das Ergebnis der Europawahlen. Wie jüngst bereits beschlossen, steigt die SMA-Aktie am Freitagabend aus dem MDAX in den SDAX ab.

Der Kurs des Halbleiterunternehmens Elmos verliert 0,7 Prozent. Das Papier steigt am Freitagabend in den TecDAX auf und ersetzt dort Morphosys (+0,3%). Weil der Morphosys-Streubesitz im Zuge der Übernahme durch Novartis nun unter 10 Prozent gefallen ist, wird die Aktie aus allen Indizes entnommen. Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen behält dadurch nun doch den Platz im SDAX.

Mit Blick auf den MDAX ist die Entwicklung um Encavis noch offen. Falls auch der Streubesitz von Encavis in der laufenden zweiten Andienungsphase unter 10 Prozent gefallen sein sollte, würde voraussichtlich die Aktie des Finanzdienstleisters Hypoport jene von Encavis im MDAX ersetzen. Bei Encavis ist die Annahmefrist am Dienstag ausgelaufen. Die Analysten von Berenberg haben unterdessen das Kursziel für Hypoport auf 300 von 215 Euro erhöht. Hypoport gewinnen 6,4 Prozent auf 280,60 Euro.

Vodafone verteuern sich um 2 Prozent auf gut 72 Pence. Das Unternehmen verkauft einen Anteil von 18 Prozent an der indischen Indus Towers für etwa 1,7 Milliarden Euro. Die Deutsche Bank hat die Aktie mit "Buy" und 140 Pence als Kursziel wieder aufgenommen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.893,67 -0,4% -21,80 +8,2% Stoxx-50 4.505,84 -0,2% -7,35 +10,1% DAX 18.085,47 -0,3% -46,50 +8,0% MDAX 25.516,48 -0,3% -73,45 -6,0% TecDAX 3.289,97 -1,4% -47,23 -1,4% SDAX 14.479,05 -0,4% -59,72 +3,7% FTSE 8.196,51 +0,1% 5,22 +5,9% CAC 7.579,80 -0,6% -49,00 +0,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,40 +0,01 -0,17 US-Zehnjahresrendite 4,22 0 +0,34 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:07 Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0740 -0,0% 1,0739 1,0742 -2,8% EUR/JPY 169,52 -0,0% 169,45 169,59 +8,9% EUR/CHF 0,9507 +0,1% 0,9491 0,9504 +2,5% EUR/GBP 0,8435 -0,2% 0,8446 0,8463 -2,8% USD/JPY 157,84 +0,0% 157,80 157,88 +12,0% GBP/USD 1,2733 +0,2% 1,2715 1,2694 +0,1% USD/CNH (Offshore) 7,2774 +0,1% 7,2751 7,2724 +2,2% Bitcoin BTC/USD 65.260,22 +0,1% 65.469,24 64.565,03 +49,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,37 81,57 -0,2% -0,20 +12,2% Brent/ICE 85,18 85,33 -0,2% -0,15 +11,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,66 34,67 -0,0% -0,01 +8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.328,66 2.329,39 -0,0% -0,73 +12,9% Silber (Spot) 29,52 29,54 -0,1% -0,02 +24,2% Platin (Spot) 982,10 977,50 +0,5% +4,60 -1,0% Kupfer-Future 4,55 4,49 +1,3% +0,06 +15,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

