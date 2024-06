Buchen (ots) -Ein Führerschein kann unter Umständen besonders zeitintensiv sein - besonders, wenn die Prüfungen mehrmals wiederholt werden müssen. Um diesem Problem entgegenzuwirken, bieten Yvonne und Markus Pfeil von der Fahrschule Pfeil ein neues Programm an: die Power-Theorie-Woche. Mit diesem intensiven Kurs ermöglichen sie es ihren Schülern, sich innerhalb von nur einer Woche optimal auf die Theorieprüfung vorzubereiten und diese beim ersten Versuch zu bestehen. Worauf es bei der Vorbereitung für die theoretische Fahrprüfung ankommt und was die Schüler der Fahrschule Pfeil bei ihrem Angebot erwarten können, erfahren Sie hier.So erstrebenswert der eigene Führerschein auch ist, so groß ist auch der Aufwand für einige Fahrschüler. Neben dem Besuch der Theoriestunden - und später auch dem Absolvieren der Fahrstunden - müssen Fahrschüler vor allem eines: lernen. Dabei bereitet vielen von ihnen besonders die theoretische Führerscheinprüfung Sorgen: So sind die Fragen oft kompliziert formuliert und sollten die Geprüften teilweise absichtlich in die Irre führen - leiden Fahrschüler dann noch unter Prüfungsangst, verschlimmert sich die Lage zusätzlich. "Was für den einen ein Kinderspiel ist, ist für viele Fahrschüler tatsächlich eine große Hürde. Fest steht allerdings: Wer sich nicht ausreichend auf die theoretische Fahrprüfung vorbereitet, läuft Gefahr, die Prüfung nicht beim ersten Versuch zu bestehen", betont Yvonne Pfeil von der Fahrschule Pfeil."Um Fahrschüler genau davor zu bewahren, bieten wir einen Theorie-Intensivkurs an, der als Voraussetzung für unseren Praxis-Intensivkurs dient. Die Woche ist geprägt vom intensiven und effektiven Lernen - für ein garantiertes Bestehen der Prüfung beim ersten Versuch", ergänzt Markus Pfeil, ebenfalls von der Fahrschule Pfeil. Mit ihrer Power-Theorie-Woche ermöglichen Yvonne und Markus Pfeil Fahrschülern, zeitnah zum eigenen Führerschein zu kommen. Dabei werden ihre Schüler intensiv und individuell betreut und vollständig auf die theoretische Führerscheinprüfung vorbereitet. Zudem bieten sie auch Einzelcoachings an, bei denen sie durch ihre erprobte Power-Learning-Methode dafür sorgen, dass ihre Schüler die Prüfung nahezu fehlerfrei bestehen. Gemeinsam betreiben sie die Fahrschule Pfeil seit 17 Jahren und haben so bereits tausenden Menschen zu ihrem Führerschein in Bestzeit verholfen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag dazu, die Straßen sicher zu halten.Die Theorieprüfung für den Auto-Führerschein garantiert sofort bestehenZur Vorbereitung auf die theoretische Fahrprüfung müssen fast 1.200 Fragen beherrscht werden. Erschwerend hinzu kommt, dass die Fragen meist kompliziert formuliert sind, sodass sie selbst echte Profis manchmal ins Grübeln bringen. Die richtige Vorbereitung ist daher das A und O: "Um die Theorieprüfung beim ersten Mal zu bestehen, empfehlen wir eine Vorbereitungs- und Lernphase von maximal ein bis zwei Wochen", erklärt Yvonne Pfeil. "In dieser Zeit sollte man alle Fragen so oft wiederholen, dass man sie zweimal hintereinander richtig beantworten kann." Außerdem ist es laut den Experten wichtig, die Theorieprüfung nach spätestens einer Woche der abgeschlossenen Lernphase abzuhalten, denn wenn die Lernphase und der Prüfungstermin zu weit auseinander liegen, wird das Bestehen der Prüfung deutlich schwieriger.Auch die Art und Weise, wie man lernt, ist ausschlaggebend für eine erfolgreiche Prüfung: "Wir empfehlen Lerneinheiten von 45 Minuten und Pausen mit Bewegungseinheiten von 15 Minuten - genau so ist auch unsere Power-Theorie-Woche aufgebaut. Pro Tag finden vier Theorielektionen à 45 Minuten statt, die durch mindestens drei Stunden eigenes Lernen ergänzt werden", so der Fahrlehrer.Ebenfalls im Angebot enthalten sind Übernachtung und Frühstück in Buchen im Odenwald, wo das Training stattfindet. Damit bieten Yvonne und Markus Pfeil nicht nur das Gesamtpaket, es gibt außerdem kaum einen schnelleren Kurs in Deutschland, der sicherstellt, dass die Theorieprüfung sofort nach Abschluss der Ausbildung durchgeführt wird. Die Garantie für das sichere Bestehen ist auch bei Prüfungsangst oder Lernschwäche gegeben, wenn man sich viel Zeit zum Lernen nimmt. Da das zu Hause meist nicht so konzentriert möglich ist, bietet die Fahrschule Pfeil nicht nur die passende Location, sondern auch das richtige Werkzeug: So stellen sie ihren Schülern zum Lernen ein iPad zur Verfügung, das eigens für das Lernen gedacht ist - Ablenkungen sind dann kein Problem mehr.Stressfreie Prüfungsvorbereitung mit der Fahrschule PfeilUm ihr Angebot effektiv nutzen zu können, empfehlen die Inhaber der Fahrschule, sich rechtzeitig bei der Fahrerlaubnisbehörde für den Führerschein anzumelden. "Wir haben unseren Anmeldeprozess weitgehend automatisiert und digitalisiert - somit ist die Anmeldung bequem von zu Hause aus möglich", so Markus Pfeil. Ist die Power-Intensiv-Woche erst einmal abgeschlossen, können sich ihre Schüler der Theorieprüfung stellen. Zur Beantwortung der Fragen gibt der TÜV eine ungefähre Dauer von 45 Minuten an - Schüler von Yvonne und Markus Pfeil brauchen in der Regel nur 15 Minuten, da sie die Fragen bestens beherrschen.Neben einer intensiven Lernmethode legen Yvonne und Markus Pfeil auch großen Wert auf das Zwischenmenschliche im Umgang mit ihren Schülern. "Uns ist es wichtig, die Prüfungsangst unserer Teilnehmer mit den richtigen mentalen Techniken so weit wie möglich zu lindern", erklärt Markus Pfeil. "Mit unserer Power-Theorie-Woche bieten wir ein intensives Training an, bei dem wir dank kleiner Gruppen auf individuelle Fragen eingehen können, ohne an einen starren Fahrplan gebunden zu sein. So steht dem Bestehen der Prüfung beim ersten Versuch nichts mehr im Wege."Sie wollen Ihre theoretische Fahrprüfung in nur einer Woche meistern, auf professionelle und individuelle Betreuung setzen und sich dadurch zahlreiche Fehlversuche sparen? 