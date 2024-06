© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Die Citigroup hat zwar ihre Jahresend-Prognose für den S&P 500 von 5.100 auf 5.600 Punkte angehoben - die Strategen warnen aber gleichzeitig vor zunehmenden Risiken. Wann könnte der Rückschlag kommen?Anleger leben in "ungewöhnlichen Zeiten", so die Citigroup in ihrem Ausblick auf das Jahr 2025. Letztes Jahr haben sie für 2024 eine Hausse auf 5.700 Punkten prognostiziert, "basierend auf einem Goldlöckchen-Szenario, das ein 'Soft Landing' und eine gewisse Bewertungs-Verbesserung aufgrund niedrigerer Zinssätze vorsieht." Aber diese traditionellen Methoden funktionieren nicht mehr, da die Mega-Cap-Wachstumskohorte einen "übergroßen Einfluss" habe, so Citi-Analyst Scott Chronert. Daher …