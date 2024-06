Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den eher ruhigen Handelstag am Mittwoch mit einem leichten Plus abgeschlossen. Da die Börsen in den USA aufgrund des Feiertags «Juneteenth» geschlossen waren, fehlte es vor allem auch an Impulsen aus Übersee, war im Markt zu hören. Der SMI schwankte daher den ganzen Tag hindurch in einem sehr engen Band um den Vortagesschluss herum. Zudem hielten sich die Gewinner und Verlierer in einem durchzogenen Markt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...