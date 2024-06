Der Anbieter moderner eingebetteter Versicherungslösungen wurde von einem Gremium aus Branchenexperten und Analysten unter mehr als 2.000 Unternehmen aus dem gesamten FinTech-Bereich ausgewählt. Die Auszeichnung folgt auf die kürzliche Vorstellung der KI-gestützten dynamischen Versicherungsprodukte des Unternehmens.

DUBLIN, June 19, 2024Die Auszeichnung folgt auf die kürzliche Vorstellung der dynamischen Versicherungsprodukte von Companjon, die auf einer erstmals auf dem Markt verfügbaren Engine basieren, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zur Erstellung maßgeschneiderter Versicherungsangebote nutzt. Die Engine passt die Eigenschaften eines jeden Versicherungsprodukts - wie z. B. die Zeichnungsregeln, Leistungssysteme oder Schadenanforderungen - auf der Grundlage der einzigartigen Bedürfnisse und Verhaltensweisen des Endkunden und der Eigenschaften des versicherten Objekts an. Nach der Auswahl aus zehntausenden von Optionen werden die Kosten für den Versicherungsschutz optimiert und danach im "Sweet Spot" der Customer Journey angezeigt: das richtige Produkt, an der richtigen Stelle, am richtigen Ort. Mit dieser Fähigkeit können sich die Geschäftspartner von Companjon von ihren Mitbewerbern abheben und ihre Zusatzeinnahmen mit eingebetteten Versicherungen maximieren, die den Kunden überzeugen.

Der CEO von Companjon, Matthias Naumann, dazu: "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in die AIFinTech100, die uns nicht nur als führendes Unternehmen im Bereich Insurtech, sondern auch als eines der fortschrittlichsten Unternehmen in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche würdigt. Unsere dynamische Produkt-Engine, die auf jedes eingebettete P&C-Produkt angewendet werden kann, ist ein Beweis dafür, welchen Einfluss künstliche Intelligenz auf die Zukunft der Versicherung haben kann. Ich kann voller Stolz sagen, dass künstliche Intelligenz eine wichtige strategische Säule bei Companjon ist, die unser Unternehmen jeden Tag mit intelligenteren Lösungen stärker macht."

Richard Sachar, CEO von FinTech Global, kommentierte dies wie folgt: "Wir gratulieren Companjon zur Aufnahme in die AIFinTech100-Liste 2024, die stellvertretend für die Versicherungs- und Insurtech-Branche bei der Transformation der Finanzdienstleistungen steht. Companjon sprengt die Grenzen dessen, was Versicherungen leisten können. Die erste KI-gestützte dynamische eingebettete Versicherung auf dem Markt führt nicht nur zu gesünderen Unternehmen und zufriedeneren Kunden, sondern auch zu ausgewogeneren Risikoportfolios für Versicherer. Wir loben ihren Weitblick in diesem Bereich und freuen uns auf ihre nächsten Erfolge."

Companjon wurde 2020 gegründet und arbeitet mit Unternehmen in den Bereichen Reisen, Mobilität, Events und Unterhaltung, E-Commerce, Fintech und Telekommunikation zusammen. Im Jahr 2023 generierte das Unternehmen mehr als 33 Millionen Transaktionen für seine weltweit anerkannten Geschäftspartner, zu denen der weltweit größte Anbieter von Reiseerfahrungen und einer der größten Wiederverkäufer von Fahrkarten in Europa gehören, und bedient seit kurzem auch Kunden dieser Geschäftspartner in den USA.

Über Companjon

Companjon ist ein führendes B2B2C-Insurtech-Startup, das sich auf vollständig digitale und reibungslose, eingebettete End-to-End-Versicherungen spezialisiert hat. Companjon ermöglicht es Unternehmen, die Wertschöpfung zu steigern, indem sie ihre Kunden begeistern, ein Höchstmaß an Flexibilität und Bequemlichkeit bieten und Zusatzeinnahmen generieren. Möglichkeiten für Zusatzeinnahmen. Companjon entwirft, entwickelt und betreibt seine Lösungen auf einer 100 % cloudbasierten Plattform, die 32.000 Policen pro Sekunde ausstellen, API-Gateways einfach integrieren und künstliche Intelligenz nutzen kann. Companjon wurde von FinTech Global (2021-2023) als eines der innovativsten Insurtechs der Welt ausgezeichnet.

Companjon möchte die Art und Weise ändern, wie Menschen über Versicherungen denken, indem es nahtlose und positive Erfahrungen schafft, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant: Wir sind zur Stelle, wenn das "Leben" passiert. Das Unternehmen ist in Irland registriert und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.