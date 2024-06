OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Migrationspolitik:

"Zuletzt hat die Messerattacke auf den Polizisten in Mannheim das Gerechtigkeitsempfinden schwer beschädigt: Warum attackiert ein Mensch, der hier Schutz sucht, andere? Und Mannheim ist kein Einzelfall. Wenn die Akzeptanz für die Aufnahme weiter sinkt, ist am Ende niemandem geholfen, außer den Rechtsextremen, die sich über weiteren Zulauf freuen. Viele Kinder und Frauen auf den Flüchtlingsrouten und in den Lagern dieser Welt haben dagegen gar nicht die Chance, es überhaupt nach Deutschland zu schaffen. Sie harren unter aussichtslosen Bedingungen aus. Meist in ärmeren Ländern, die übrigens den Großteil aller Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Deutschland aber überfordert sich, indem es zu oft den Falschen hilft."/yyzz/DP/ngu