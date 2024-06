Der Präsident des Chilenischen Kiwi-Komitees, Carlos Cruzat, gab an, dass das Unternehmen wie in jeder Saison am Ende der Ernte eine Bewertung der Mengen durchführt, was zu einer Neuschätzung der Lieferungen für dieses Jahr führte, berichtet SimFruit.cl. Bildquelle: Unsplash "Bei der Überprüfung der Gesamternte haben wir festgestellt, dass wir eine 7 %...

Den vollständigen Artikel lesen ...