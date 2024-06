Vom 26. bis 28. Juni 2024 öffnet die Schweizer Fachmesse der Grünen Branche in Koppigen BE zum 32. Mal ihre Tore. Über 400 Ausstellende präsentieren neue Pflanzen,Maschinen, Geräte, und Bedarfsartikel für die Grüne Branche. Die ÖGA ist auch für den professionellen Gemüse-, Obst- und Beerenbau wieder Treffpunkt und Informationsplattform, so...

Den vollständigen Artikel lesen ...