DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Kurssprung bei SK Innovation

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Aktienmärkten in Ostasien und in Australien geht es am Donnerstag im Handelsverlauf überwiegend leicht nach unten. Impulse von der Wall Street fehlen, weil der Handel dort am Vortag wegen des Feiertags Juneteenth ruhte.

In Tokio gibt der Nikei-225-Index um 0,5 Prozent nach auf 38.397 Punkte, in Schanghai und in Hongkong geht es ebenfalls um bis zu 0,5 Prozent nach unten. In Sydney ist die Tendenz knapp behauptet, gut behauptet lautet sie dagegen im südkoreanischen Seoul.

Für keinen Impuls sorgt die Zinsentscheidung der chinesischen Notenbank. Sie hat wie erwartet ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert gelassen. Der einjährige Zinssatz bleibt bei 3,45 Prozent und der fünfjährige bei 3,95 Prozent. Beide Sätze sind seit Februar unverändert. Die Zentralbank zieht nun in Erwägung, einen kurzfristigen Zinssatz wie etwa den Zins auf siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte, als Richtschnur für die Märkte und als Leitzins zu verwenden, wie sie weiter mitteilte. Andere geldpolitische Instrumente könnten als Leitzinsen allmählich in den Hintergrund.

Für Gesprächsstoff in Schanghai sorgen Pläne der Wertpapieraufsichtsbehörde zur Reform der Nasdaq-ähnlichen Technologiebörse, dem Star Market. In Hongkong wiederum beschäftigen die Akteure Berichte, die laut den Analysten von UOB darauf hindeuten, dass die chinesischen Behörden bald Maßnahmen einführen könnten, um mehr Investitionen von Anlegern vom Festland an den Hongkonger Aktienmarkt zu fördern. In beiden Fällen sorgt dies aber bei den Aktienkursen zunächst für keinen Auftrieb.

Unter den Einzelwerten machen SK Innovation einen Satz um 16 Prozent nach oben. Medienberichten zufolge will das Ölraffinerie- und Batterieunternehmen mit dem auf erneuerbare Energien spezialisierten Schwesterunternehmen SK E&S fusionieren. Beim staatlichen Versorger Korea Gas (+4,7%) stützen laut Teilnehmern Hoffnungen auf Pläne der Regierung zur Offshore-Gasförderung.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.756,80 -0,2% +2,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.428,69 -0,4% +15,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.806,02 +0,3% +5,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.009,76 -0,3% +1,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.341,45 -0,5% +5,2% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.294,90 -0,3% +1,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.591,56 -0,5% +10,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:31 % YTD EUR/USD 1,0745 -0,0% 1,0745 1,0728 -2,7% EUR/JPY 169,89 +0,1% 169,77 169,21 +9,2% EUR/GBP 0,8448 +0,0% 0,8446 0,8434 -2,6% GBP/USD 1,2718 -0,0% 1,2722 1,2721 -0,1% USD/JPY 158,12 +0,1% 158,00 157,72 +12,2% USD/KRW 1.384,12 +0,2% 1.381,33 1.381,55 +6,6% USD/CNY 7,1146 +0,0% 7,1130 7,1103 +0,2% USD/CNH 7,2841 +0,1% 7,2801 7,2753 +2,0% USD/HKD 7,8052 -0,0% 7,8068 7,8076 -0,1% AUD/USD 0,6676 +0,1% 0,6671 0,6671 -1,9% NZD/USD 0,6135 +0,0% 0,6133 0,6137 -2,9% Bitcoin BTC/USD 65.139,97 +0,2% 64.997,77 65.248,92 +49,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,38 81,57 -0,2% -0,19 +12,2% Brent/ICE 85,09 85,07 +0,0% +0,02 +11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.337,29 2.328,37 +0,4% +8,92 +13,3% Silber (Spot) 30,27 29,75 +1,7% +0,52 +27,3% Platin (Spot) 984,93 981,05 +0,4% +3,88 -0,7% Kupfer-Future 4,52 4,51 +0,6% +0,03 +15,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

