Schweizer Innovation im weltweiten Rampenlicht: Procivis AG gewinnt Ausschreibung vom Ministerium für Innere Sicherheit der USA (Department of Homeland Security, DHS)



20.06.2024



Als Teil des Silicon Valley Innovation Programs vom DHS wird Procivis an der Entwicklung von digitalen Open-Source Wallets und -Verifier Komponenten für dezentrale digitale Identitäten arbeiten und präsentierte während der SVIP Demo Week von 21. - 22. Mai 2024, in Alexandria, VA.



Zürich, 20. Juni 2024

Das in der Schweiz ansässige Startup Procivis, ein führender Anbieter digitaler Identitätslösungen, wurde vom US-amerikanischen Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) für das Silicon Valley Innovation Program (SVIP) ausgewählt. Im Rahmen dieses Programms, das sich auf den Schutz der Privatsphäre, Sicherheit und Interoperabilität zwischen verschiedenen Protokollen, Formaten und Systemen für dezentrale digitalen Identitäten konzentriert, wird Procivis seine wegweisende Provicis One Lösung für DHS weiterentwickeln.



Procivis wird gemeinsam mit anderen ausgewählten Unternehmen an der Privatsphäre, Sicherheit und Interoperabilität von digitalen Nachweisen und DHS Protokollanforderungen arbeiten. Die Vergabe an Procivis unterstreicht das Vertrauen des DHS in Procivis, mit seinen Experten und seiner innovativen Softwarelösung, Procivis One, für sichere, dezentrale digitale Identitäten.



Procivis One ist eine modulare Komplettlösung für digitale Identitäten und Nachweise, die sämtliche technische Spezifikationen für das Schweizer E-ID Ökosystem, die europäische eIDAS 2.0 Verordnung, DHS Anforderungen und viele weitere Vorgaben erfüllt. Durch seine modulare und flexible Architektur können zusätzliche Anforderungen schnell integriert werden.



Procivis One wurde von einem Expertenteam von Grund auf neu entwickelt, mit Fokus auf Flexibilität, Datensicherheit, Sicherheit und Skalierbarkeit. Procivis One kann von unseren Kunden unabhängig installiert und betrieben werden. Dadurch besitzen unsere Kunden die vollständige Kontrolle und Souveränität und dadurch den höchstmöglichen Datenschutz. Es ermöglicht zudem eine nahtlose Integration in Bestandssysteme und bestehende e-ID Systeme.



Im Rahmen des SVIP demonstrierte Procivis Co-CEO Andreas Freitag Procivis One während der Demo Week vom 21. bis 22. Mai 2024.



Eigenschaften von Procivis One: Datenschutz:Es erfüllt höchste Anforderungen an den Datenschutz, wie dezentrale Datenspeicherung, Datensparsamkeit und Privacy by Design.



Betrieb und Kontrolle:Procivis One kann überall installiert und betrieben werden. Die Kontrolle liegt vollständig beim Betreiber.



Einsatzbereit:Die neue Lösungerfüllt alle Anforderungenfür den produktiven Einsatz bei Behörden und Firmen inklusive Support und Weiterentwicklung.



Flexibel:Die Procivis One Architektur umfasst verschiedene Protokolle, lässt sich erweitern und erfüllt nationale und internationale Vorgaben, wie beispielsweise den Entwurf zum Schweizer E-ID-Gesetz, die aktualisierte eIDAS 2.0 / ARF 1.3 Verordnung und die Vorgaben des DHS.



Performant:Die Procivis Lösung ist geeignet für Millionen von Nutzern und Millionen von E-IDs und anderen überprüfbaren, digitalen Nachweisen und Informationen.



End-to-end: Procivis One umfasst alle Module, die für ein e-ID- oder anderes System notwendig sind, einschliesslich Ausstellung, Verwaltung (Wallet) und Prüfung von digitalen Nachweisen. Kann aber auch modular eingesetzt werden.

Die Procivis AG ist eine etablierte Schweizer Technologie-Anbieterin für digitale Identitäten, die 2023 die wegweisende Softwarelösung Procivis One für dezentrale digitale Identitäten und verifizierbare digitale Nachweise lanciert hat. Procivis AG ist seit 2021 eine unabhängige Tochtergesellschaft der Orell Füssli AG, eine Pionierin im Bereich Sicherheit und Bildung.



