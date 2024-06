Der DAX (WKN: 846900) hat am Mittwoch in einem ruhigen Handel wieder etwas nachgegeben. Ohne die Impulse von der Wall Street verlor das größte deutsche Börsenbarometer über 60 Punkte und schloss -0,35% tiefer mit 18.067 Punkten. Auf dem Kaufzettel ganz oben standen die Aktien von Siemens Energy und BMW. Qiagen und Sartorius rutschten mit starken Verlusten ans DAX-Ende. Erneut starteten die deutschen Standardwerte etwas höher in den Tag. In der Folge ...

