Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Die lang erwartete neue Klasse "ALOKES" ist endlich da.Die nordamerikanischen und europäischen Dienste von DEKARON werden jetzt vom Entwickler UBIFUN verwaltet, was den Fans des Spiels aufregende Neuigkeiten bringt.DEKARON ist ein 3D-Fantasy-MMORPG, das sich durch seine düstere und intensive Atmosphäre auszeichnet, mit spannenden Kampfmechaniken und extremer Action. Die Spieler gehen mit Hilfe von Helden im Spiel auf Missionen, um die Wiederauferstehung der versiegelten "Karon" zu verhindern.UBIFUN, das Unternehmen, das DEKARON entwickelt und betreut, ist seit langem direkt an der Entwicklung des Spiels beteiligt. Seit Beginn des Dienstes hat UBIFUN die Bedeutung der "Kommunikation" mit den Spielern hervorgehoben. Um dieses Engagement aufrechtzuerhalten, unterhält sich das Unternehmen in Echtzeit mit den Nutzern über Discord und andere Kanäle und erhält dabei viel positives Feedback von der Community.Seit der Übertragung des Dienstes am 3. Mai hat UBIFUN wöchentlich rasche Aktualisierungen vorgenommen. Am 20. Juni wurde die mit Spannung erwartete neue Klasse "ALOKES" eingeführt, auf die die nordamerikanischen und europäischen DEKARON-Spieler sehnsüchtig gewartet hatten. UBIFUN hat angekündigt, auch in Zukunft verschiedene Updates zügig zu implementieren.Zeicheninformationen aus dem bestehenden VFUN DEKARON können bis zum 3. August 2024 (MESZ) auf die DEKARON-Service-Website von UBIFUN unter https://dekaron.ubifungames.com/ übertragen werden. Spieler, die den Transfer abschließen, erhalten ein 'Migrationspaket'. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Charakterinformationen innerhalb dieses Zeitraums übertragen, um den hervorragenden Service von UBIFUN zu genießen.- Erleben Sie den Nervenkitzel eines dynamischen Kampfes- Nehmen Sie an Kämpfen im Hack-and-Slash-Stil mit lebendigen Geschicklichkeitseffekten teil.- Erleben sie 15 einzigartige Charakterklassen, jede mit einem anderen Spielstil.- Genießen Sie eine Vielzahl von PvP-Inhalten wie DK Square, Zuto's Battlefield, Battle Royale und Siege Warfare.Informationen zu UBIFUNUBIFUN Inc. ist als langjähriger Entwickler und Dienstleister von DEKARON für die Entwicklung des Spiels in verschiedenen Ländern und Regionen verantwortlich, darunter Korea, Japan, Festlandchina und die Region Taiwan. UBIFUN entwickelt das PC-Spiel DEKARON kontinuierlich weiter, indem wöchentlich verschiedene Updates implementiert werden, ähnlich der Update-Frequenz von Handyspielen. Dieses Engagement gewährleistet die kontinuierliche Entwicklung und Weiterentwicklung des Spiels.UBIFUNGAMES DEKARON: https://dekaron.UBIFUNgames.com/ (https://dekaron.ubifungames.com/App/Main/)Discord: https://discord.gg/VVpEXwE6Facebook: https://www.facebook.com/Dekaron.UBIFUN/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2440063/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dekaron-nordamerikaeuropadienst-wird-endlich-vom-entwickler-verwaltets-302176462.htmlPressekontakt:thisjb@ubifun.comOriginal-Content von: UBIFUN Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175447/5805424