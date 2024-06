Berlin (ots/PRNewswire) -Taiwans führende Whisky-Brennerei, die Kavalan Distillery, bringt eines seiner Top-Selling Produkte, Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whiskys, in einer limitierten Geschenkbox exklusiv für den Exportmarkt heraus.Das Geschenkset kombiniert Concertmaster Port Cask Finish (40% vol. 700ml) mit zwei Miniaturen aus Kavalan Flagship-Abfüllungen: Kavalan Classic und Distillery Select No.1. (jeweils 40% vol. 50ml)Markenbotschafterin Britney Chen sagte, dieses Trio sei ideal für jeden, der Whiskys besitzen möchte, die überall gerne getrunken werden und eine hohen Wiedererkennungswert haben."Unabhängig davon, wie vertraut man mit Kavalan Whisky ist, ist dieses Set zweifellos ein Must-have. Aus meiner Erfahrung aus Master Classes und Messen auf der ganzen Welt empfehle ich diese Geschenkbox allen, die auf der Suche nach einem guten und erschwinglichen Whisky sind."Die Verpackung bildet stilisiert Kavalans Wasserquelle, den Snow Mountain ab. Die Innenverkleidung zeigt Farne, in Anspielung auf Taiwans fruchtbare, subtropische Landschaft. Die leuchtenden Grüntöne sind von den, die Brennerei umgebenden Bergen inspiriert. Für weitere Information finden Sie unten www.kavalan.eu.Das Geschenkset wird in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Tschechischen Republik, Japan, Hongkong, Macao, Singapur, Malaysia, den Philippinen und Mexiko auf den Markt kommen. Für Bezugsquellen kontaktieren Sie bitte die jeweiligen Vertriebspartner vor Ort.ProduktbeschreibungKavalan Concertmaster Port Cask Finish - 40% vol. 700mlKavalan Concertmaster Port Cask Finish wird in speziell ausgewählten amerikanischen Eichenfässern gereift und bekommt anschließend ein Finish in portugiesischen Ruby-Portweinfässern. Concertmaster Port Cask Finish ist ein milder und unwahrscheinlich weicher, aber vollmundiger Whisky mit natürlicher Süße und Komplexität.Farbe: rotbraunBouquet: Honig, Vanille, Kokosnuss und ZuckerwatteGaumen: Vollmundig mit natürlicher Süße und KomplexitätKavalan Classic - 40% vol. 50mlKavalan Classic Single Malt Whisky ist ein Beispiel für die hohe Qualität taiwanesischen Whiskys. Die Handwerkskunst und Taiwans subtropisches Klima arbeiten Hand in Hand und schaffen so einen vielfältigen und komplexen Whisky. Kavalan Classic ist frisch und rein, mit einem Hauch tropischer Früchte.Farbe: heller BernsteinNase: Tropische Früchte, Birne, Vanille und KokosnussGaumen: Ein Hauch von süßem Mangosaft mit einer würzigen Komplexität.Kavalan Distillery Select No.1 - 40% vol. 50mlDie Distillery Select Serie von Kavalan zeigt die hohe Kunst des Blendings und die exquisite Fassauswahl von Taiwans führender Destillerie. Distillery Select No.1 ist reich an tropischen Früchten, süßem Toffee und Vanille.Farbe: goldgelbNase: Reife tropische Früchte, duftende blumige Noten und warme Vanille.Gaumen: Butterscotch, cremiges Toffee und Vanille sorgen für einen weichen und vielschichtigen GeschmackKONTAKT:Britney Chen britneychen@kingcar.com.twDavid Chen davidwyc@kingcar.com.twFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2421474/240508_press_release__Kavalan_Launches_Concertmaster_Port_Cask_Finish_Oversea_Edition_Set.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kavalan-lanciert-concertmaster-port-cask-finish-geschenkset-fur-den-exportmarkt-302159285.htmlPressekontakt:Britney Chen,+886(0)2 2365 6551#6819,Kontakt zu dieser Mitteilung: britneychen@kingcar.com.twOriginal-Content von: Kavalan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121270/5805423