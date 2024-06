FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag ohne größere Kursbewegung in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen stabil bei 132,40 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wie am Vortag 2,41 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen einige Entscheidungen von Notenbanken auf dem Programm. In Großbritannien, der Schweiz und Norwegen beraten die Währungshüter über ihre geldpolitische Ausrichtung. Aus den Reihen der US-Zentralbank Fed wollen sich im Laufe des Tages einige Vertreter zu Wort melden.

An Konjunkturdaten stehen überwiegend Zahlen aus der zweiten Reihe mit meist geringerer Marktrelevanz auf dem Programm. Von größerem Interesse dürften jedoch die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt sein, da sie für den Kurs der Federal Reserve von Belang sind./bgf/tih