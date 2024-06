ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 4250 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die am 23. Juli anstehenden Quartalszahlen dürften eine weiter gute Absatzentwicklung bei dem Aromen- und Duftstoffehersteller belegen, schrieb Analyst Charles Eden in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zum erwarteten weiteren Jahresverlauf dürften die Schweizer nur qualitative Aussagen machen. Das neue Kursziel begründete Eden mit seinen angehobenen Schätzungen sowie der gestiegenen Branchenbewertung./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2024 / 00:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2024 / 00:44 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

