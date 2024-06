Mit der heutigen Anleihe-Auktion in Frankreich steht ein wichtiger und großer Stimmungstest an, nachdem die Sorge um die politische Stabilität in Frankreich den Risikoaufschlag Pariser Staatspapiere gegenüber deutschen Bundesanleihen auf ein Sieben-Jahres-Hoch getrieben hat. Denn Anleger fürchten, dass Frankreich im Zuge der von Präsident Emmanuel Macron ausgerufenen Neuwahlen in eine Finanzkrise rutschen könnte. Anleihemarkt: Stimmungstest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...