Hannover (www.anleihencheck.de) - Neben der Vseobecna Uverova Banka, welche sich in diesem Jahr bereits mit einer gedeckten Anleihe über EUR 500 Mio. erfolgreich refinanzierte, steht mit dem EUR-Benchmarkdebüt der Ceskoslovenska obchodna banka nun bereits die zweite Neuemission auf dem slowakischen Covered Bond-Markt in diesem Jahr an, so Alexander Grenner von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View". ...

