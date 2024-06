Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) -Smartee Denti-Technology, ein Pionier der Aligner-Industrie mit 20 Jahren unabhängiger Forschung und Entwicklung und über 850 angemeldeten Patenten, präsentierte seine zwei Jahrzehnte währende Erfolgsgeschichte und eine vollständige Produktreihe auf dem 99. Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kieferorthopädie (EOS), der vom 9.-13. Juni 2024 in Athen stattfand.Die Europäische Gesellschaft für Kieferorthopädie hat sich zum Ziel gesetzt, alle Aspekte der Kieferorthopädie und ihre Beziehung zu den verwandten Künsten und Wissenschaften zum Wohle der Öffentlichkeit zu fördern. Die Gesellschaft ist dem Weltverband der Kieferorthopäden angeschlossen und bringt Kieferorthopäden aus der ganzen Welt auf dem jährlichen Kongress zusammen, der jedes Jahr in einem anderen europäischen Land stattfindet.Der Stand von Smartee auf dem EOS-Kongress zog die Aufmerksamkeit von Kieferorthopäden auf sich, die sich über die zwei Jahrzehnte währende Erfolgsgeschichte des Unternehmens informieren wollten. Zu den Highlights gehören:- Richtungsweisende Lösungen Smartee S1-S21: Smartee hat eine Reihe von Lösungen von S1-S21 entwickelt, die auf verschiedene klinische Szenarien zugeschnitten sind, und aktualisiert diese kontinuierlich, um den verschiedenen zahnmedizinischen Anforderungen gerecht zu werden. Jede Produktserie ist auf die spezifischen Bedürfnisse der Patienten abgestimmt und gewährleistet eine umfassende Versorgung und wirksame Behandlung.- Smartee Digitale Lösung aus einer Hand: Smartee nutzt KI-Technologie, um eine umfassende digitale Lösung anzubieten, die die Präzision und Sicherheit der Behandlungsplanung erhöht. Zu den wichtigsten Funktionen gehören der Smartee Med-AI-Algorithmus für sofortige 3D-Wurzelvisualisierungen, die CEPH-Messsoftware für präzise Patientendiagnosen und Smartee iFast für nahtlose Vorher-Nachher-Simulationen. Diese Hilfsmittel ermöglichen es Kieferorthopäden, ihre Patienten durch eine effiziente und effektive Behandlungsplanung optimal zu versorgen.- Umfassende Produktpalette mit unverwechselbaren Merkmalen: Dazu gehören Smartee GS, das die Technologie zur unsichtbaren Repositionierung des Unterkiefers anwendet, um den Unterkiefer nach vorne zu verschieben und die Kiefergelenksumformung für die Behandlung schwerer Klasse-II-Fehlstellungen zu fördern; Smartee \u237a, das verschiedene mehrschichtige Komposit-Dentalplattenmaterialien für den Tag- und Nachtgebrauch verwendet; Smartee GE, ein klassisches Produkt, basierend auf einer globalen Datenbank mit über 1,6 Millionen Patienten; und Smartee Kinder und Smartee Teen, beide von Disney IP und autorisiert, bieten maßgeschneiderte kieferorthopädische Lösungen für junge Patienten.Im Rahmen der Teilnahme an der EOS veranstaltete Smartee einen Workshop unter der Leitung von Dr. Tao Guo, der den Teilnehmern wertvolle Einblicke in die Smartee GS Technologie zur unsichtbaren Repositionierung des Unterkiefers zur Behandlung schwerer Kieferdiskrepanzen mit hochgradig individualisierten durchsichtigen Alignern bot.Die Präsenz von Smartee auf dem 99. EOS-Kongress unterstreicht das unermüdliche Engagement des Unternehmens, die Grenzen der unsichtbaren Kieferorthopädie zu erweitern und die weltweite kieferorthopädische Gemeinschaft zu unterstützen. Durch die kontinuierliche Erweiterung seines Produktangebots und die Verbesserung digitaler Lösungen möchte Smartee Kieferorthopäden mit der Technologie und den Werkzeugen ausstatten, die sie für eine hervorragende Patientenversorgung benötigen.Informationen zu Smartee Denti-Technology:Smartee wurde 2004 gegründet und ist der führende Anbieter von durchsichtigen Alignern und digitalen kieferorthopädischen Lösungen in China. Smartee hat seinen Hauptsitz in Shanghai und verfügt über zwei Forschungs- und Entwicklungszentren sowie über vollautomatische Produktionsanlagen. Mit mehr als 64.000 Ärzten aus 48.000 medizinischen Einrichtungen in über 47 Ländern hat Smartee weltweit über 1 Million perfekte Lächeln erzielt.Mit dem Vormarsch digitaler Lösungen erweitert Smartee sein Portfolio und hat mehr als 10 Aligner-Produkte auf den Markt gebracht, die verschiedene Zahnfehlstellungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beheben. In Zusammenarbeit mit Prof. Gang Shen und seinem kieferorthopädischen Team hat Smartee ein innovatives Produkt entwickelt: Smartee GS, das Kieferorthopäden eine Technologie zur Repositionierung des Unterkiefers bietet, um Patienten mit komplexen Indikationen wie fazialem Prognathismus, fazialem Retrognathismus und Unterkieferdeviation effektiver zu behandeln.