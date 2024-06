Viele Mitarbeiter sind nach dem Wechsel in ein neues Unternehmen nicht zufrieden. Das führt dazu, dass mehr als ein Viertel von ihnen bereits in den ersten zwölf Monaten wieder kündigt. Doch das muss nicht sein. Der Learning and Development Monitor 2024, eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Lernplattform Studytube, hat ergeben, dass viele Arbeitnehmer ihre Stelle bei einem neuen Arbeitgeber bereits in den ersten zwölf Monaten wieder kündigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...