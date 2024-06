Wien (ots) -Kwizda Agro bietet Wetter- und Krankheitsprognosen mit einem KlickDas neue digitale Service von Kwizda Agro steht Weinbauern in der Beta-Version bis Jahresende kostenlos zur Verfügung. Wetteranalysen, Krankheitsgefährdung und optimale Pflanzenschutzmaßnahmen lassen sich mit dem Service "vine4cast" abrufen. Damit haben Winzer Planungssicherheit und maßgeschneiderte Informationen für einen optimalen Rebschutz.Klimatische Bedingungen und die passgenaue Pflege der Rebstöcke sind die Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Weinernte. Gerade wetterbedingte Krankheiten, wie der Befall von Echtem und Falschem Mehltau, können eine ertragreiche Ernte gefährden, sofern nicht rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden. Kwizda Agro bietet hierfür nicht nur modernste Pflanzenschutzmaßnahmen, sondern mit "vine4cast" nun auch ein digitales Service zur zielgerichteten Pflege der Weinreben an. Seit April steht die Beta-Version des digitalen Services für Winzer in Deutschland, Österreich, Ungarn und Rumänien bis Jahresende 2024 kostenlos zur Verfügung. Derzeit sind bereits ca. 4.500 virtuelle Punkte in den Ländern vergeben. Dabei kann das Service für einen Standort noch vor dem offiziellen Launch kostenlos getestet werden. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Beta-Version werden vor dem Launch, der 2025 geplant ist, eingearbeitet."Die digitale Transformation schafft in Kombination mit modernsten Pflanzenschutzmaßnahmen einen umfassenden Schutzschirm für die Landwirtschaft. Der Fokus von Kwizda Agro liegt darauf, digitale Lösungen zu schaffen, um noch zielgerichteter und maßgeschneiderter Pflanzenschutz zu ermöglichen. In Zusammenarbeit mit einem Start-Up haben wir durch "vine4cast" eine Innovation für den konventionellen und biologischen Weinbau entwickelt, die das ideale Spritzwetter und die Krankheitsgefährdung bei Weinreben mobil abrufbar machen. Damit stellen wir das Know-how von Kwizda Agro für Winzer schnell und einfach zur Verfügung", so Andreas Reischütz, Vertriebsleiter für Deutschland und Österreich bei Kwizda Agro.Durch digitale Transformation zur optimalen Entscheidungsfindung beim RebschutzWinzer sehen durch das innovative Service "vine4cast" rechtzeitig, wann Gefahr für ihre Rebstöcke droht. Durch detaillierte Wetteranalysen wird das Infektionsrisiko der Rebstöcke berechnet und ermöglicht somit passgenaue Gegenmaßnahmen. Gleichzeitig werden Wachstumsmodelle verschiedener Rebsorten verwendet, um ein detailliertes Bild über das Wachstumsstadium und den aktuellen Zustand der Reben zu zeichnen. Basierend auf Radarmessungen wird zudem der Niederschlag pro Punkt visuell dargestellt. Die Weinbauern haben somit mit einem Klick von überall einen umfassenden Blick über ihre Reben. Das schafft Planungssicherheit bei der Laub- und Bodenarbeit sowie beim optimalen Einsatz von Pflanzenschutzmaßnahmen.Vorsorge gegen Peronospora und OidiumEgal, ob am Smartphone, Tablet oder Laptop - komplexe Analysen sowie die Berechnung der aktuellen Phänologie sind durch das Service von Kwizda Agro benutzerfreundlich und ortsunabhängig abrufbar. Das Service greift auf die Daten von 40 Wettermodellen zweimal täglich zurück, um eine verlässliche Wetterprognose für den jeweiligen Standort auszuwerten. In Kombination mit einer umfassenden Niederschlagsanalyse berechnet "vine4cast" den optimalen Einsatz von Pflanzenschutzmaßnahmen, maßgeschneidert für die eigenen Reben. Das ermöglicht ein frühzeitiges Vorsorgen und Einschreiten, damit Peronospora und Oidium keine Chance haben.Mit "vine4cast" geht Kwizda Agro einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung des Pflanzenschutzes und schafft ein Best-Practice-Beispiel, wie ein erfolgreiches Zusammenspiel von Innovation und Landwirtschaft aussehen kann. So wie für den Weinbau sind solche digitalen Lösungen zukünftig auch für andere Bereiche des Pflanzenschutzes geplant.Anmeldung zur kostenlosen Nutzung der Beta-Version von vine4cast: https://www.kwizda-agro.de/vine4castÜber Kwizda AgroDie Kwizda Agro GmbH ist einer der führenden Anbieter von chemischen und biologischen Pflanzenschutzmitteln und Teil der Kwizda Unternehmensgruppe in Österreich. Sie entwickelt innovative Wirkstoffe und verfügt über ein umfassendes Know-how bei der Produktion komplexer und hochwertiger Formulierungen. Die Bereiche Technologie und Produktentwicklung sowie CROP Solutions konzentrieren sich dabei auf die Entwicklung und den internationalen Vertrieb eigener innovativer biologischer Produkte für die Forstwirtschaft sowie Sonderkulturen und den Ackerbau. Über das eigene internationale Vertriebsnetzwerk berät das Unternehmen kompetent Anwender zu einem standortgerechten und nachhaltigen Pflanzenschutz. Insgesamt sind über 400 Mitarbeiter an den Standorten in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Rumänien und den USA beschäftigt. Damit gewährleistet Kwizda Agro vitale Kulturen in der Landwirtschaft sowie gesunde Gärten als Ort der Erholung.