Rheine (ots) -Die aktuellen Bestseller unter den Menüs - basierend auf den aktuellen Verkaufszahlen des Verpflegungsanbieters apetito - stehen fest und spiegeln die Vorlieben beim Essen am Arbeitsplatz, in Kindertagesstätten und Schulen sowie in Senioreneinrichtungen in Deutschland wider.Deutlich zu erkennen ist, dass die ersten Plätze der Bestsellerliste unverändert bleiben, während die Menüvielfalt in allen Zielgruppen zunimmt. Neben vegetarischen Menüs finden sich auch internationale Gerichte auf den Speisekarten wieder. Natürlich dürfen bewährte Klassiker nicht fehlen.Insbesondere Veggie-Gerichte erobern die Plätze in den Top Ten. Die steigende Beliebtheit zeigt einen klaren Trend hin zu einer bewussteren Ernährung und unterstreicht den Wandel in den Essgewohnheiten.Essen am Arbeitsplatz ist vielseitigGanz vorne beim Essen am Arbeitsplatz mit dabei ist das unangefochtene Spitzenreitergericht: die herzhaft-köstlichen Spaghetti Bolognese. Platz 4 belegt sogar die vegetarische Spaghetti-Bolo-Variante. Auf Platz zwei liegt die Cappeletti Pesto Pfanne. Den dritten Platz sichert sich die traditionelle Currywurst, die zwar nach wie vor ihre Anhänger findet, jedoch den Aufstieg der anderen Gerichte nicht aufhalten kann.Auch moderne und internationale Gerichte sind in der Mittagspause gerne gesehen. Dabei hat es Chicken "Korma" auf Platz 5 geschafft. Aufsteiger des Jahres sind die Falafelbällchen. Ganz neu eingestiegen, belegen sie nun Platz 9. In Summe sind fünf von zehn der beliebtesten Gerichte am Arbeitsplatz vegetarisch.Die aktuelle Bestsellerliste der Betriebsgastronomie spiegelt somit nicht nur die derzeitigen Favoriten der Mitarbeitenden wider, sondern auch den Wandel zu einer ausgewogeneren und vielfältigeren Ernährung. Der schnelle Currywurst-Snack scheint hin und wieder noch zu funktionieren, jedoch setzen sich Vielfalt und Qualität der angebotenen Speisen immer mehr durch.Kinder mögen es veggie-buntAuch bei der Bestseller-Liste der beliebtesten Kindergerichte wird deutlich: Gelernter Geschmack setzt sich durch. So erklärt es sich, dass die vegetarische Linsensuppe weiterhin Platz 1 belegt. Gemüseravioli in Tomatensoße belegt Platz 2, dicht gefolgt von dem legendären Bio Kartoffel-Möhren-Eintopf - der übrigens in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feierte, als erstes Bio-Gericht im apetito Sortiment.Generell gilt in der Verpflegung von Kindern: Veggie ist ein großes Thema. Sieben der Top-Ten-Menüs sind fleischlos.Die Erbsenlieblinge schafften es als neues Gericht in die Beliebtheitsskala auf Platz 8. Ansonsten dürfen Klassiker wie Spaghetti Bolognese - wohlgemerkt als vegetarische Variante - Hühnerfrikassee oder auch Fischstäbchen nicht fehlen. Kinder mögen es also bunt und vielseitig.Senioren: Klassisch und doch modernKlassisch und gut - das beschreibt die Bestseller-Liste der beliebtesten Gerichte in den Senioreneinrichtungen. Das bezieht sich auch auf die drei Veggie-Gerichte, die es in die Top Ten geschafft haben. Reibekuchen, Spitzkohleintopf und auch Milchreis sind zwar keine neuen Menüs im apetito Sortiment, kamen aber bei den Seniorinnen und Senioren wieder sehr gut an. Die Reibekuchen mit Apfelmus haben sogar 5 Plätze zugelegt und belegen jetzt Platz 3. Unangefochten auf Platz 1 ist der Grüne Bohneneintopf - dicht gefolgt von der Rinderroulade. In Zeiten von Inflation & Co. lässt sich erkennen, dass die Rinderroulade wieder etwas Besonderes ist, das man sich mal gönnt. Nichtdestotrotz verteidigt sie den Silber-Platz und ist vor allem sonntags in den Einrichtungen kaum wegzudenken.Veggie-Charts: Pflanzlicher Genuss im FokusIn einem sich wandelnden Ernährungsumfeld beobachten wir einen bemerkenswerten Anstieg der Experimentierfreude, wie die Menücharts zeigen. In der Bestseller-Liste haben es fünf von zehn Gerichten neu in die Top Ten geschafft. Veggie-Aufsteiger des Jahres ist das Vit-Schnitzel mit Gemüsemix und Petersilienkartoffeln. Es ist ein besonders beliebtes Menü in der Erwachsenenverpflegung. Die Erbsenlieblinge schaffen es insgesamt auf Platz 9 - sind zudem auch in der Kinder-Bestseller-Menüliste auf Platz 8 eingezogen. Moderne Zutaten sind gefragt, wie Linsenbällchen, Kichererbsen oder auch Süßkartoffel als Eintopf interpretiert. Rund 56 Prozent unseres Sortimentes sind bereits vegetarisch bzw. vegan. Doch nicht genug: Um dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken, startete apetito die Initiative "Den Tisch gemeinsam grüner denken - Heute mal ohne Fleisch?" Gemeinsam möchten wir einen Beitrag leisten, den Fleischkonsum zu verringern: für die Gesundheit, fürs Klima und für die Ernährungssicherheit. Mehr dazu unter: https://www.apetito.de/gruener-denken .