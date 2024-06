Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Inflationsdruck weiter gesunken. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den Leitzins zum zweiten Mal in Folge um 25 Basispunkte auf 1.25 % gesenkt. Die SNB handelt richtig. Hätte sie, was die Mehrheit der Volkswirte erwartete, stillgehalten, hätte das den Eindruck erwecken können, sie sei sich hinsichtlich des letzten Zinsschritts im März unsicher. Darüber hinaus hat die Aufwertung des Frankens in den ...

