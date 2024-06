Anfang Februar wird bekannt, dass Novartis Morphosys übernehmen will. Geboten werden dabei 68,00 Euro je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat von Morphosys haben im April die Annahme des Übernahmeangebots empfohlen. Derzeit hält Novartis über die Novartis BidCo Germany 91,04 Prozent an Morphosys. Im nächsten Schritt will man Morphosys auf den Hauptaktionär ...

