Neue Mai-Zahlen zu zugelassenen Autos in der Europäischen Union schmeicheln deutschen Autobauern überhaupt nicht. BMW verliert im Jahresvergleich sogar zweistellig. Dennoch gibt es für den DAX-Wert auch positive Neuigkeiten. Das sollten Anleger jetzt wissen. Für Autohersteller in der Europäischen Union war der Mai insgesamt kein guter Monat. Wie der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte, ist die Zahl der neu registrierten Fahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...