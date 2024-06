(shareribs.com) London 20.06.2024 - Die Rohölsorten Brent und WTI bewegen sich am Donnerstag nur wenig. Impulse aus den USA fehlen. Im Nahen Osten wächst das Potenzial für eine weitere Eskalation.Die Ölpreise setzen ihre Seitwärtsbewegung der letzten Tage fort. Es fehlt an frischen makroökonomischen Impulsen, was dazu beiträgt, dass die Geld- und Geopolitik die Preise wieder stärker bestimmen. Zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...