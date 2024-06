DJ MARKT USA/Mit Schwung aus der Feiertagspause - Nvidia steigen weiter

Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten am Donnerstagmittag auf einen freundlichen Start an der Wall Street nach der Juneteenth-Feiertagspause am Vortag hin. Der Stimmung zuträglich dürfte sein, dass die Schweizer Nationalbank überraschend - bereits zum zweiten Mal - die Zinsen gesenkt hat, begleitet von einem gesenkten Inflationsausblick - während in den USA die Zinssenkungserwartungen in den vergangenen Monaten immer wieder nach hinten verschoben wurden. Die Wahrscheinlichkeit für eine erste Senkung im September liegt aktuell bei etwa 65 Prozent.

Weiter nicht zu bremsen ist die KI-Fantasie um Nvidia. Der Kurs des Chipentwicklers steigt auf dem bereits erreichten Rekordhoch vorbörslich weiter um fast 3 Prozent. Nvidia ist inzwischen das wertvollste börsennotierte Unternehmen und hat Apple und Microsoft hinter sich gelassen. Die KI-Euphorie färbt auch auf andere Halbleiterunternehmen ab. So verbessern sich Micron um 2,1 Prozent.

Der Hausbauer KB Home hat bereits nachbörslich am Dienstag über höhere Auftragseingänge im zweiten Quartal berichtet. Der Kurs wird auf Nasdaq.com 2 Prozent höher gesehen.

Um 2,7 Prozent aufwärts geht es für Accenture. Der Dienstleister, der im Tagesverlauf Geschäftszahlen präsentiert, teilte am Mittwoch mit, den italienischen Netzwerkdienstleister Fibermind für einen ungenannten Betrag zu kaufen und damit seine europäische Präsenz zu erweitern. Geschäftszahlen werden außerdem von Darden Restaurants (vorbörslich +1,7%) und dem Einzelhändler Kroger (+1,9%) erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2024 06:17 ET (10:17 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.