Erfurt (ots) -Warum sind Pressefreiheit und unabhängiger Journalismus wichtig, und welche Möglichkeiten bietet Künstliche Intelligenz in unserem Alltag? - das klärt Medienexperte Tim Gailus vom KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) am 23. und 30. Juni 2024, jeweils um 20:00 Uhr bei KiKA und einen Tag vorab auf kika.de und im KiKA-Player."Team Timster: Wie verdienen Nachrichten Geld?" (NDR), 23. Juni 2024, 20:00 UhrElmi (10 Jahre) möchte von "Team Timster" wissen, wie Nachrichten finanziert werden. Tim spricht mit "tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner und Sherif von "logo!" über ihre Arbeit vor der Kamera und erfährt, warum der Rundfunkbeitrag in Deutschland eine tragende Säule für die Unabhängigkeit des Journalismus ist. "tagesschau"-Redakteurin Isabella David-Zagratzki erklärt, warum die Pressefreiheit ein wichtiges Grundrecht unserer Gesellschaft ist. Welche Regeln und ethischen Grundsätze Journalist*innen bei ihrer täglichen Arbeit beachten müssen, beantwortet ein Wissensquiz."Team Timster: KI! Was kann die alles ersetzen?" (rbb), 30. Juni 2024, 20:00 UhrKünstliche Intelligenz ist im Alltag von Kindern präsent: Einige nutzen ChatGPT für ihre Hausaufgaben, andere haben einen Sprachassistenten zu Hause. Dr. Tanja Schneeberger vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zeigt Tim, wo überall mit KI gearbeitet wird und wie sie zukünftig Kindern und Jugendlichen, die von Mobbing betroffen sind, Hilfe bieten könnte. Er wagt sich an das spannende Experiment, einen digitalen Doppelgänger zu kreieren und erarbeitet gemeinsam mit Kindern Tipps, um KI-genierte Bilder zu erkennen."Team Timster" ist eine Koproduktion der Sender rbb und NDR unter Federführung von KiKA. Die Redaktion von "Wie verdienen Nachrichten Geld?" liegt bei Ulrike Ziesemer vom NDR, "KI! Was kann die alles ersetzen" verantwortet Valentina Grazzi vom rbb.