FEIERTAGSHINWEIS

Freitag: In Helsinki und Stockholm bleiben die Börsen wegen des Mittsommer-Feiertages geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.57 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.513,25 +0,4% +13,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.047,25 +0,6% +16,3% Euro-Stoxx-50 4.924,45 +0,8% +8,9% Stoxx-50 4.520,31 +0,3% +10,4% DAX 18.171,08 +0,6% +8,5% FTSE 8.215,02 +0,1% +6,1% CAC 7.639,76 +0,9% +1,3% Nikkei-225 38.633,02 +0,2% +15,5% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 132,17 -0,25 -5,50 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,44 +0,04 -0,13 US-Rendite 10 J. 4,25 +0,03 +0,37

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,60 81,57 +0,0% +0,03 +12,5% Brent/ICE 85,32 85,07 +0,3% +0,25 +12,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35 35,35 -1,0% -0,35 +10,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.340,26 2.328,37 +0,5% +11,89 +13,5% Silber (Spot) 30,29 29,75 +1,8% +0,54 +27,4% Platin (Spot) 987,73 981,05 +0,7% +6,68 -0,4% Kupfer-Future 4,51 4,51 +0,4% +0,02 +14,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Stimmung zuträglich dürfte sein, dass die Schweizer Nationalbank überraschend - bereits zum zweiten Mal - die Zinsen gesenkt hat, begleitet von einem gesenkten Inflationsausblick - während in den USA die Zinssenkungserwartungen in den vergangenen Monaten immer wieder nach hinten verschoben wurden. Die Wahrscheinlichkeit für eine erste Senkung im September liegt aktuell bei etwa 65 Prozent.

Weiter nicht zu bremsen ist die KI-Fantasie um Nvidia. Der Kurs des Chipentwicklers steigt auf dem bereits erreichten Rekordhoch vorbörslich weiter um fast 3 Prozent. Nvidia ist inzwischen das wertvollste börsennotierte Unternehmen und hat Apple und Microsoft hinter sich gelassen. Die KI-Euphorie färbt auch auf andere Halbleiterunternehmen ab. So verbessern sich Micron um 2,1 Prozent.

Der Hausbauer KB Home hat über höhere Auftragseingänge im zweiten Quartal berichtet. Der Kurs wird auf Nasdaq.com 2 Prozent höher gesehen.

Um 2,7 Prozent aufwärts geht es für Accenture. Der Dienstleister, der im Tagesverlauf Geschäftszahlen präsentiert, teilte mit, den italienischen Netzwerkdienstleister Fibermind für einen ungenannten Betrag zu kaufen und damit seine europäische Präsenz zu erweitern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Sto: 5,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 5,25% zuvor: 5,25% - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +5,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -3,0% gg Vm Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 242.000 Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -207,40 Mrd USD 4. Quartal: -194,81 Mrd USD Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: 5,0 zuvor: 4,5 - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni PROGNOSE: -13,5 zuvor: -14,3

FINANZMÄRKTE EUROPA

Für Kauflaune sorgt eine unerwartete Zinssenkung in der Schweiz. Nun wartet der Markt auf die Bank of England. Die norwegische Notenbank hat die Leitzinsen nicht angetastet. Von der SNB war es bereits die zweite Zinssenkung. Übergeordnet tritt die zuletzt belastende politische Unsicherheit im Vorfeld der anstehenden französischen Parlamentswahlen mit der Zinsüberraschung erst einmal etwas in den Hintergrund. Im Blick steht der große Verfalltag an den Börsen am Freitag. Die Gewinnerliste wird angeführt von den als zinsempfindlich geltenden Technologieaktien (+1,4%). Auf der Negativseite stechen Nahrungsmittelaktien mit einem Minus von 0,7 Prozent heraus. Gedrückt wird der Branchenindex vor allem von Danone (-4,1%). Der Konzern hält seinen Kapitalmarkttag ab. Nicht gut kommt laut Marktteilnehmern an, dass Danone ausgerechnet bei medizinischer Nahrung gute Perspektiven sieht. Trotz allem gehe es hier um ein Randgeschäft. Mit einem Plus von fast 15 Prozent zeigen sich Evotec. Auslöser ist ein Bericht, laut dem sich das Biotechnologieunternehmen mit Verteidigungsexperten austauschen soll wegen des stark gefallenen Kurses. Evotec sieht sich nun als mögliches Übernahmeziel. Für Sartorius geht es um 1,8 Prozent nach oben, nachdem der Kurs am Vortag nachrichtenlos um rund 14 Prozent abgerutscht war. SMA Solar erholen sich um gut 6 Prozent nach dem Kursdebakel am Mittwoch in Reaktion auf eine Gewinnwarnung. Lufthansa geben um 3,4 Prozent nach. Stifel hat die Aktie gesenkt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:11 Mi, 17:35 % YTD EUR/USD 1,0729 -0,2% 1,0740 1,0744 -2,9% EUR/JPY 169,94 +0,1% 169,86 169,67 +9,2% EUR/CHF 0,9544 +0,4% 0,9490 0,9499 +2,9% EUR/GBP 0,8446 -0,0% 0,8450 0,8444 -2,6% USD/JPY 158,40 +0,3% 158,14 157,91 +12,4% GBP/USD 1,2702 -0,2% 1,2706 1,2724 -0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2874 +0,1% 7,2835 7,2798 +2,3% Bitcoin BTC/USD 66.031,90 +1,6% 65.297,58 64.876,23 +51,6%

Die überraschende Zinssenkung in der Schweiz hat nicht nur den Franken unter Druck gebracht. Zugleich lässt der Euro selbst Federn gegenüber dem Dollar. Marktteilnehmer sehen nach der Zinssenkung in der Schweiz in Verbindung mit gesenkten Inflationsprognosen eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass auch die EZB nicht mehr lange mit einer zweiten Zinssenkung auf sich warten lassen dürfte. Ein kleines günstiges Signal dafür kommt von den deutschen Erzeugerpreisen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - In Tokio schloss der Nikkei-225-Index nach einer Erholung von den Tagestiefs in der zweiten Handelshälfte noch mit einem Plus. Für Unterstützung sorgte der zur gleichen Vortageszeit etwas schwächere Yen. Er hat mittlerweile ein Niveau erreicht, auf dem vor wenigen Wochen mutmaßlich Interventionen seitens Japans zu beobachten waren. In Schanghai und in Hongkong (Späthandel) ging es nach. Der Kospi zog im Spätgeschäft an und beendete den Tag auf dem höchsten Stand seit 29 Monaten. Für keinen merklichen Impuls sorgte die Zinsentscheidung der chinesischen Notenbank. Sie ließ wie erwartet ihre Referenzzinsen für Bankkredite (LPR) unverändert. Beide Sätze sind seit Februar unverändert. Die Zentralbank zieht nun in Erwägung, einen kurzfristigen Zinssatz als Richtschnur für die Märkte und als Leitzins zu verwenden, wie sie mitteilte. Für Gesprächsstoff in Schanghai sorgten Pläne der Wertpapieraufsichtsbehörde zur Reform der Technologiebörse Star Market. In Hongkong wiederum beschäftigten Berichte, die laut den Analysten von UOB darauf hindeuten, dass die chinesischen Behörden bald Maßnahmen einführen könnten, um mehr Investitionen von Anlegern vom Festland an den Hongkonger Aktienmarkt zu ziehen. In beiden Fällen sorgte dies aber bei den Aktienkursen für keinen Auftrieb. Immobilienaktien führten die Verluste an den chinesischen Börsen an. Die Stimmung für die Branche blieb getrübt, nachdem die Immobilienpreise im Mai schneller gefallen waren. SK Innovation machten in Seoul einen Satz um 16 Prozent nach oben. Medienberichten zufolge will das Unternehmen mit der Schwester SK E&S fusionieren. Beim staatlichen Versorger Korea Gas (+14%) stützten Hoffnungen auf Pläne der Regierung zur Offshore-Gasförderung.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt leicht nach oben. Die überraschende Leitzinssenkung durch die Schweizer Nationalbank spielt kein Rolle. Vielmehr richten sich die Blicke auf die politischen Risiken, allen voran die anstehenden Parlamentswahlen in Frankreich. Weitere Impulse könnten von Unternehmen ausgehen, die im Vorfeld der Berichtsaison für das zweite Quartal vorläufige Geschäftszahlen bekannt geben könnten, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DAIMLER TRUCK

hat zusammen mit anderen Unternehmen einen Auftrag des kanadischen Verteidigungsministeriums über 1.500 Logistik-Lkw erhalten. Nutzfahrzeuge von Mercedes-Benz Special Trucks des Typs Zetros werden für den Transport von Gütern und Truppen im Gelände geliefert.

SIEMENS

hat nach einem Bericht der Bild-Zeitung die Auslieferung von ICE-Zügen an die Deutsche Bahn wegen Baumängeln gestoppt. Es seien massive Probleme bei Bodenplatten und Seitenteilen der Hochgeschwindigkeitszüge aufgetreten. Konkret gebe es Qualitätsprobleme bei Schweißnähten eines Unterlieferanten.

NORDEX

hat mehrere Großaufträge in Deutschland an Land gezogen. Die jüngsten Aufträge umfassen eine Kapazität von 172 Megawatt (MW). Das größte Projekt ist ein Windpark mit fast 75 MW Kapazität in den Landkreisen Osnabrück und Vechta, für den Nordex elf Turbinen liefert.

CITIGROUP

wird wegen Verstößen gegen das Wertpapierhandelsgesetz bestraft. Die Bafin hat eine Geldbuße von 12,975 Millionen Euro gegen die Citigroup Global Markets Europe AG festgesetzt.

DANONE

will sein Wachstum unter anderem mit einer Expansion seiner geographischen Präsenz vorantreiben. Der französische Nahrungsmittelkonzern, zu dessen Marken Actimel, Evian und Dany Sahne gehören, will den Umsatz von 2025 bis 2028 auf vergleichbarer Basis um 3 bis 5 Prozent steigern. Der bereinigte operative Gewinn soll stärker zulegen als der Umsatz.

EASYJET

hat sich neue Mittelfristziele verordnet. Die britische Billigfluglinie will ihre Kapazität im Zeitraum 2023 bis 2028 pro Jahr im Schnitt um 5 Prozent erhöhen. Der Vorsteuergewinn soll mittelfristig auf 1 Milliarde Pfund steigen von 432 Millionen im Geschäftsjahr 2022/23, das im September endete.

HONEYWELL INTERNATIONAL

hat sich mit dem Private-Equity-Investor Advent International auf den Kauf des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens CAES Systems für rund 2 Milliarden US-Dollar in bar geeinigt, wie informierte Personen sagten. Es werde erwartet, dass die Übernahme im Laufe des Tages bekannt gegeben wird.

NATWEST

will sich bis Ende 2025 aus Polen zurückziehen und dabei die dortige Abteilung zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in die Zentren in Großbritannien und Indien verlagern. Daneben übernimmt die britische Bank das Finanzgeschäft J Sainsbury für einen nicht genannten Kaufpreis.

NOVARTIS

will nach der Übernahme von Morphosys eine Verschmelzung durchführen und die Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen herausdrängen. Der Schweizer Pharmakonzern hat einen Squeeze-Out angekündigt. Novartis hält 91,04 Prozent an dem Unternehmen.

TENNET

Die Gespräche zwischen Tennet und der Bundesregierung über eine mögliche Übernahme von Tennets deutschem Stromnetz sind Tennet zufolge gescheitert. Wie der niederländische Netzbetreiber mitteilte, wurden die Gespräche mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau über einen vollständigen Verkauf am Donnerstag "ergebnislos beendet".

