(shareribs.com) London 20.06.2024 - Der Kupferpreis hat sich zuletzt wieder leicht nach oben bewegt, unterstützt von Schnäppchenjägern. Zudem hat die chinesische Notenbank ihre lockere Geldpolitik bestätigt. Kupfer verteidigt sein historisch hohes Preisniveau. Unterstützung kam zuletzt von der chinesischen Notenbank. Der Gouverneur der People's Bank of China teilte am Mittwoch mit, dass man an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...