Die Aktie von Evotec ist gegenwärtig der größte Gewinner im MDAX-Index . Der Auswahlindex steigt deutlich um 0,60 Prozent. Die privaten und institutionellen Anlegern an den Börsen in Deutschland zeigen sich aktuell überwiegend in Kauflaune. Der MDAX kam auf ein Kursplus in Höhe von 0,60 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...