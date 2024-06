Die meistgehandelten Produkte: Doch NVIDIA Shorts?

Die europäischen Börsen starteten heute freundlich in einen terminreichen Handelstag. Die Anleger erwarten heute die bevorstehenden Zins-Entscheidungen der Britischen und Schweizer Notenbanken. Es gilt abzuwarten ob der aktuelle Kurs der Zinswende in Europa weiter fortgeführt wird. Im Hinblick auf die meisteghandelten Titel der Anleger, ist vor allem der Bereich der Faktor Optionsscheine interessant. So stehen heute Shorts auf die NVIDIA Aktie ganz oben in der Liste.

Ein Zeichen dafür, dass viele Anleger die Rallye hin zum wertvollsten Unternehmen der Welt kritisch betrachten. Des Weiteren sehen Anleger die Entwicklung der Boeing Aktie als Short Möglichkeit. Verstärkt wurde dieser Trend durch die erneute Anpassung der Output-Goals, für die 737-Modelle des Flugzeugherstellers. Als Überraschungswert taucht Occidental Petroleum auf. Nachdem Warren Buffet's Berkshire Hathaway mittlerweile seit 9 Tagen in Folge Anteile an dem Kohlenwasserstoffunternehmen erwirbt (Anteil nun bei fast 29%), wollten wohl viele Anleger von den erwarteten Kursgewinnen profitieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD54HR 2,22 18108,71 Punkte 17907,766448 Punkte 101,58 Open End ASML Call HD538R 3,65 970,70 EUR 942,782348 EUR 24,04 Open End DAX® Put HD51A1 1,91 18154,21 EUR 18332,160431 Punkte 96,86 Open End DAX® Put HC6VVA 11,46 18142,71 Punkte 19282,417513 Punkte 14,77 Open End NASDAQ Put HD6FCH 35,41 19908,86 Punkte 23851,529014 Punkte 5,24 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.06.2024; 09:32 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Apple Call HC7L5A 1,14 214,29 EUR 250,00 USD 17,99 18.06.2025 SAP Call HC9BSQ 0,84 177,68 EUR 180,00 EUR 22,8 18.09.2024 DAX® Put HD3WYS 2,52 18140,21 Punkte 15000,00 Punkte 72,54 17.06.2025 Boeing Put HD5KW8 0,83 175,015 EUR 180,00 USD 20,1 17.07.2024 Apple Call HC5RQ4 1,85 214,605 EUR 210,00 USD 10,93 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.06.2024; 11:01 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDIA Short HD5LPH 0,3 140,54 EUR 152,5331 USD -8 Open End Occidental Long HD33YC 10,23 61,275 EUR 45,958435 USD 4 Open End NVIDIA Long HD6C10 15,61 140,54 EUR 118,666571 USD 8 Open End NASDAQ Long HD39HT 5,17 19908,86 Punkte 19116,93813 Punkte 25 Open End S&P500 Short HD2N5G 5,61 5509,88 Punkte 6584,903056 Punkte -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.06.2024; 11:17 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de