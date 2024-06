DJ Bund: Interesse an strategischer Minderheitsbeteiligung an Tennet Deutschland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund hat nach dem Scheitern der Verhandlungen über eine vollständige Übernahme von Tennet Deutschland sein unverändertes Interesse an einer strategischen Minderheitsbeteiligung betont. "Wir bedauern, dass die Gespräche mit der niederländischen Regierung über einen vollständigen Erwerb der Tennet Deutschland durch den deutschen Staat zu keinem einvernehmlichen Ergebnis geführt haben", betonte Wirtschaftsstaatssekretär Philipp Nimmermann laut einer Mitteilung seines Ministeriums. "Die Bundesregierung hat jedoch weiterhin Interesse an einer strategischen Minderheitsbeteiligung an Tennet Deutschland im Rahmen eines Konsortiums, da Tennet Deutschland eine wichtige Rolle für die Energiewende spielt", sagte er.

"Daher stehen wir weiterhin im engen Austausch mit der niederländischen Regierung", so Nimmermann. Der Bund sei zuversichtlich, dass Tennet nun auf anderem Wege eine strukturelle Finanzierungslösung finde. Was den Netzausbau angehe, sei der Bund "überzeugt, dass Tennet seinen Aufgaben beim Netzausbau und den im Netzentwicklungsplan auch weiterhin zuverlässig und vollumfänglich nachkommen wird", sagte Nimmermann.

Ministeriumssprecher Stephan Gabriel Haufe verwies zudem darauf, dass ausschließlich die niederländische Regierung weitere Schritte zur Deckung des Finanzbedarfs der Tennet Holding festlegen könne. Die Tennet Holding habe zudem noch einmal bekräftigt, dass sie an ihren umfangreichen Investitionsplänen in beiden Ländern festhalte und dabei vom niederländischen Staat unterstützt werde. Dieser habe Tennet erst kürzlich ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 25 Milliarden Euro für die Jahre 2024 und 2025 gewährt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2024 08:10 ET (12:10 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.