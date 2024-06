HAMBURG (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 08.15 A.M. ET).



In the Green



Molecular Partners AG (MOLN) is up over 23% at $9.85. Denali Capital Acquisition Corp. (DECA) is up over 17% at $7.30. BEST Inc. (BEST) is up over 13% at $2.62. Evotec SE (EVO) is up over 10% at $4.51. Verona Pharma plc (VRNA) is up over 9% at $17.00. Li-Cycle Holdings Corp. (LICY) is up over 8% at $5.93. LG Display Co., Ltd. (LPL) is up over 7% at $3.78. Houston American Energy Corp. (HUSA) is up over 7% at $1.33. Nexalin Technology, Inc. (NXL) is up over 7% at $1.12. reAlpha Tech Corp. (AIRE) is up over 6% at $1.02.



In the Red



Actelis Networks, Inc. (ASNS) is down over 17% at $1.75. La Rosa Holdings Corp. (LRHC) is down over 16% at $1.50. Kaival Brands Innovations Group, Inc. (KAVL) is down over 15% at $3.81. InterCure Ltd. (INCR) is down over 12% at $2.03. Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) is down over 11% at $27.72. Interactive Strength Inc. (TRNR) is down over 7% at $2.98. ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) is down over 6% at $2.92. Logistic Properties of the Americas (LPA) is down over 5% at $18.04. TRxADE HEALTH, Inc. (MEDS) is down over 5% at $9.10. Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) is down over 5% at $3.85. ShiftPixy, Inc. (PIXY) is down over 5% at $2.25.



