Amundi, der größte europäische Vermögensverwalter, hat im Rahmen des Preiskampfs im Fondsgeschäft seine Verwaltungskosten für einige seiner ETFs gesenkt. Das Unternehmen will dadurch Kosteneinsparungen an seine Kunden weitergeben. Der französische Asset-Manager Amundi reduziert für einige seiner ETFs die Verwaltungskosten. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Hintergrund sei demnach, Kunden von Skaleneffekten profitieren lassen zu wollen.

